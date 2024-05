Carlos Zambrano hace tres días no entrena a la par que el resto de sus compañeros y durante este tiempo se la pasó en la rehabilitación para poder llegar en perfectas condiciones físicas al partido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores. Ayer durante los trabajos de Alianza Lima que incrementan su intensidad a medida que pasan los días y se aproxima el partido internacional, el defensa central estuvo haciendo terapia porque se encontraría algo sentido. Si bien su caso no sería motivo para encender las alarmas, Alejandro Restrepo optó por cuidarlo y no exigirlo a la espera de tenerlo en buenas condiciones y listo para el crucial encuentro.

El ‘León’, como se recuerda, fue considerado por el colombiano dentro del equipo que comenzó las acciones ante UTC en el Estadio Nacional por la fecha 14 del Torneo Apertura. Y haciendo un repaso de lo que fue su actuación en el desarrollo del compromiso, su desempeño fue bueno y no tuvo ningún choque de consideración con algún jugador del elenco rival, como para decir que debido a esa razón se le tenía que cuidar pensando en el siguiente partido contra el ‘Ciclón de Barrio Obrero’. Eso sí, el defensor de 34 años fue cambiado en el minuto 85 del partido frente al elenco cajamarquino, -cuatro minutos después del gol de la victoria obra de Hernán Barcos-, y en su lugar ingresó Renzo Garcés.

El caso Zambrano

En este momento es oportuno señalar que, de los últimos cinco compromisos jugados por el cuadro blanquiazul, tanto en la Liga 1 Te Apuesto, como en la Copa Libertadores de América, Zambrano fue cambiado hasta en tres oportunidades por el director técnico Alejandro Restrepo. Ante Atlético Grau jugó todo el partido, frente a Sport Boys fue cambiado por Jiovany Ramos a los 83 minutos -tenía cartulina amarilla- , contra Colo Colo jugó el compromiso completo, ante FBC Melgar en Arequipa fue cambiado por Víctor Guzmán a los 74 minutos -ya tenía cartulina amarilla- y ahora último, contra UTC, el estratega ‘cafetero’ decidió su cambio a los 85 minutos del compromiso. Estadísticas a considerar.

No cabe duda que la suma de Zambrano, un jugador que a comienzos de año no estaba en los planes del área deportiva del club pese a tener contrato, le hizo muy bien no solo al funcionamiento colectivo del equipo, sino también al grupo. Un acto reciente que develó puntualmente este último aspecto, fue el respaldo que brindó a Jeriel De Santis ante la ola de críticas que soportó debido a dos ocasiones de gol que no supo concretar. “Hablé mucho con De Santis, sé como se maneja esto, primera vez que viene a Sudamérica y creo que las críticas son exageradas, no lleva ni 90 minutos de un partido de titular, en cualquier momento se le abrirá el arco. Sabemos que así es el juego, tiene que ser fuerte de la cabeza, es joven y tiene mucho por aprender”, manifestó el ‘León’ para Liga 1 Max.

Vuelta de página, consultado por las posibilidades que tiene Alianza Lima para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, Zambrano explicó que en el grupo A donde está Alianza Lima, Colo Colo, Cerro Porteño y Fluminense, “nadie se ha sacado ventajas” y que las chances de clasificar están ilesas para los de La Victoria. “Es un calendario que requiere levantarse rápido. La Copa Libertadores es mucho más exigente y no puedes fallar en la efectividad. Creo que nadie se ha sacado ventajas, aún tenemos chances de clasificar y depende de nosotros con dos partidos en casa, considero que hemos hecho grandes partidos, pero esto no es de merecimientos”, manifestó el experimentado.

El día de decisiones

Hoy el entrenamiento se desarrollará en el estadio de Matute, el recinto deportivo que albergará el importante partido con Cerro Porteño. Después de la sesión, los blanquiazules se hospedarán en el Hotel Hilton de Miraflores con miras al compromiso fijado para este miércoles 8 de mayo desde las 7 de la noche en el estadio de Matute. Se pusieron a la venta 30 mil entradas y hasta hoy, de acuerdo al reporte de la institución, ya se vendieron más de 25 mil localidades. No cabe duda que Matute será nuevamente ‘la caldera’. La oncena blanquiazul para este partido se define hoy, sin embargo, existe información de que la dupla ofensiva estaría conformada por Hernán Barcos y Jeriel De Santis.

Por el buen momento deportivo y emocional que atraviesan Hernán Barcos y Jeriel De Santis, los protagonistas del último gol que hizo vibrar al pueblo de Alianza Lima en su última victoria en la Liga 1 Te Apuesto, Alejandro Restrepo los elegiría para comandar el ataque ante Cerro Porteño. En los trabajos que el guía victoriano desarrolla con los delanteros para afinar la puntería, está satisfecho con todos sus pupilos, pero la sociedad Barcos - De Santis, es la que más lo convencería para atacar al guaraní. El once de los íntimos sería el siguiente: Campos; Zambrano, Ramos, Garcés; Serna, Freytes, Rodríguez, Cabellos, Castillo; De Santis y Barcos.

Cabe mencionar que Alianza Lima tiene dos puntos y se ubica en la última posición del Grupo A del torneo internacional. Cerro Porteño y Colo Colo tienen cuatro puntos; mientras que el líder Fluminense tiene cinco puntos. Ahora los ‘blanquiazules’ recibirán a los paraguayos; mientras que los chilenos recibirán a los brasileños. La institución de La Victoria tiene que disputar dos partidos de local en las últimas tres jornadas de la fase de grupos. Recibirá a Cerro Porteño y Colo Colo, y visitará a Fluminense en la última fecha. Las opciones de los ‘íntimos’ van por los dos duelos en Matute. Serán encuentros complicados, pero no cabe la menor duda de que dejarán todo en la cancha.

