Este miércoles, la Comisión Nacional contra la Violencia acordó en reunión recomendar a la organización de la Liga 1 que la suspensión total de la segunda jornada del Torneo Apertura, la cual estaba programa que arranque desde este viernes 27 de enero, debido a los disturbios que se vienen registrando en el país, por las protestas ciudadanas tanto en Lima como en otras Regiones.

De acuerdo con RPP, dicho organismo ve necesario que se aplace el arranque del campeonato, por la seguridad de los equipos y de los asistentes. Previamente, cinco clubes que jugaban de local habían recibido un oficio de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se les indicaba que no se ontaría con las garantías requeridas, para esta jornada deportiva, al igual que pasó la semana pasada con la fecha 1.

De momento, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se ha pronunciado al respecto, aunque sí manifestó previamente en un comunicado que, tanto la segunda fecha como la tercera, se realizarían, previo visto bueno de las autoridades. “Los partidos de la Liga 1 Betsson 2023, correspondientes a las fechas 2 y 3, están sujetas a posibles modificaciones de acuerdo con la coyuntura social que vive el país”.

Los duelos que no contaban con las garantías necesarias para que se jueguen fueron los de Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, Academia Cantolao vs. Sport Boys, Binacional vs. ADT, Melgar vs. Deportivo Garcilaso y Cienciano vs. César Vallejo.

Cabe señalar que la recomendación de la Comisión Nacional contra la Violencia se da también porque los efectivos policiales se encuentran destacados en zonas estratégicas, donde se concentran las manifestaciones, por lo que no habría suficiente personal que podría controlar eventos de gran magnitud.

La primera fecha del Torneo Apertura no se jugó el último fin de semana, debido a la convocatoria masiva de manifestantes contra las autoridades en el Ejecutivo y el Legislativo. A la fecha, los enfrentamientos no han cesado, especialmente, en las provincias del sur, donde -incluso- se tienen los aeropuertos cerrados.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.