Hace unos días reconocieron el error en la expulsión no cobrada a Yoshimar Yotún, ¿por qué tantos errores contando con el VAR?

A los árbitros les está costando porque es una herramienta nueva en la que tienen mayores detalles al momento de revisar. Hay mucha presión para encontrar ese error en el menor tiempo posible. Si bien no hay límite de tiempo, se ha tratado de minimizarlo. En el caso de Yotún, a esos árbitros les faltó buscar mayores detalles o elementos. Pero fue algo que debió resolver el árbitro en cancha y luego el VAR debió ser más acucioso para buscar esos detalles. En los audios ellos aducen que no fue un contacto pleno, pero tenemos que evaluar otras cosas, como la velocidad con la que venía que debió ser el principal punto a considerar.

¿Por qué no se publican los audios a menos de que un club lo solicite?

Todavía estamos en un proceso, si bien ya los árbitros están certificados y recibieron las capacitaciones correspondientes, todavía es un constante aprendizaje. Hay algunos detalles que mejorar para poder hacer públicos los audios como el tema de la comunicación o el uso de términos entre el árbitro y el VAR para que sea más entendible. Pero los clubes tienen total libertad de solicitarlo, venir aquí y nosotros les podemos explicar. Seguro más adelante serán totalmente públicos.

¿El balance es positivo?

Sí, sobre todo en decisiones y en confirmar decisiones de cancha como goles, fueras de juego o repetir penales. Estadísticamente hemos mejorado a partir de la implementación el VAR y el margen de error se ha reducido en comparación al Apertura. No vamos a decir que el VAR no sirve o que seguimos igual, la opinión pública debe analizar todo y no solo errores puntuales. Creo que el nivel de arbitraje es bueno, aunque hay detalles por corregir.

¿Qué error es el que urge corregir?

Unificar las interpretaciones entre los árbitros. Cada uno tiene un punto de vista y eso es lo más difícil, debemos lograrlo basándonos en las reglas del juego. FIFA pide mucho entendimiento del fútbol, qué es lo que está buscando el jugador y el criterio debe ser más uniforme ajustándonos al reglamento para que no haya esa diferencia entre un partido y otro.

¿Los árbitros se sienten cómodos con el VAR?

Sienten un respaldo, pero nosotros tratamos de recordarles que no lo vean así, sino como una herramienta que tiene que confirmar sus buenas decisiones. Lo importante es que ellos hagan como si el VAR no existiera. Puede que ellos piensen que si se equivocan, ahí está el VAR para corregir, pero no deben verlo así , porque no es una máquina, sino que también es manejado por otros seres humanos. El VAR vino a ayudar al fútbol, no al arbitraje. El árbitro debe asumir su responsabilidad en cancha. Es como un seguro de vida, todos queremos uno, pero nadie lo quiere usar.

¿Hay sanciones para los árbitros VAR?

Lamentablemente sí hay sanciones. Ante malas decisiones como la jugada de Yotún, nos juntamos, analizamos la jugada y tienen que asumir. Yo como responsable también fui parte, nosotros los pusimos ahí y de alguna manera me siento responsable.

¿El número de cámaras utilizado es suficiente?

Para que el VAR funcione deben existir cuatro cámaras (la máster, la close up y las dos de fuera de juego). Si se da una situación de juego y no se encuentra una toma clara donde hay evidencia clara, ya no hay forma de confirmarlo porque nadie te lo mostrará. Claro que sería bueno que existan más (cámaras). Lo mínimo que hemos utilizado han sido cinco y para el clásico llegamos a nueve.

¿Qué piensa de la actitud de Sebastián Abreu al romper el televisor del VAR?

Trato de entenderlo. Somos seres humanos y sabemos que muchos equipos se están jugando muchas cosas. La situación que se dio fue reglamentariamente correcta porque el tiempo sí tenía que ser añadido. Lastimosamente vino el gol y entiendo su frustración. Ahora deberá asumirlo y ojalá reflexione.

Hay críticas respecto al arbitraje direccionado o en favor de los equipos grandes

No hay nada direccionado. Nosotros hemos venido a trabajar y capacitar a los árbitros, es nuestra única labor. Escuché que hay un plan y el único que tenemos es seguir capacitando. Deben dejar de ver fantasmas. Si un técnico o un dirigente ve que su jugador se falla un penal, yo no veo que piensen mal de él o que les está jugando en contra. Lo mismo pasa con nosotros, no somos el enemigo, somos humanos y podemos equivocarnos.

Alex Valera insultó a un árbitro y recibió una fecha, ¿hay poco respeto al árbitro?

Hay que ser justos con todos, medir con la misma vara y desde ahí debemos empezar a castigar de la misma forma. Cuando los árbitros se equivocan, no se les programa y ellos perciben por partido. Si no arbitras, no ganas (cobras). No hay un sueldo fijo y es doloroso decirle a uno que no va a dirigir un mes. En cambio, el jugador puede agredir claramente a otro e igual va a cobrar. Mayor respeto se le va a dar al árbitro cuando veamos sanciones ejemplares y debemos ajustar el sistema del fútbol para que se respete más a la autoridad.

¿La sanción a Valera fue ejemplar?

No. Y eso no es nuevo, me ha pasado que he hecho un informe detallando todo y al final solo dan un castigo benevolente. Esos malos ejemplos los ven otros jugadores de categorías menores y lo copian. Al no sancionarse bien, se burlan de la disciplina que debe existir en el deporte . La pita se rompe por el lado más débil.

Ya es la recta final del Clausura, ¿cómo cree que será la labor arbitral?

En esta recta los árbitros también se juegan muchas cosas , punto a punto. Estamos en época de ascensos y descensos, de quién ratifica o no su insignia FIFA que se evalúa año a año. Por esas razones y por orgullo personal, creo que estas situaciones puntuales se van a revertir y vamos a acabar bien el año.

¿En qué se viene trabajando en la capacitación?

Seguimos practicando en simuladores, analizando videos complejos para que el árbitro sienta mayor presión y también pueda desenvolverse con palabras técnicas. Está en proyecto lanzar una nueva certificación y un nuevo grupo de árbitros, son 42 ahora y pensamos sumar 24 más incluyendo a árbitros de provincia. Pueden aportar de cara a la siguiente temporada y al recambio que debe haber.









