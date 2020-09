La situación deportiva de Alianza Lima es delicada: en el reinicio de la Copa Libertadores, cayeron 3-2 frente a Estudiantes de Mérida en Venezuela (marchan últimos en el grupo, con cero unidades). Como si eso no fuera suficiente, en la Liga 1 (‘era Mario Salas’), ya registran seis cotejos: cuatro empates y dos derrotas. Frente a este escenario, más de un dedo señaló a Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club.

Marulanda asumió la responsabilidad del presente victoriano. “No tenemos resultados buenos y yo soy el responsable. Mi cabeza y todo mi equipo de trabajo somos responsables de esta situación del club. Es un equipo con el cuerpo técnico, los futbolistas, el cuerpo médico y todo lo que sea deportivo”, confesó en RPP.

El director deportivo de Alianza Lima, a su vez, indicó que “se me podrán cuestionar muchas cosas, yo doy la cara. El directorio, la gerencia, cada departamento nos ha apoyado. Pero creo que en lo deportivo la responsabilidad la tengo yo, el cuerpo técnico y los jugadores”.

Incluso se habló en los últimos días de que ya no iba a pertenecer a la institución blanquiazul. Ante ello, esto señaló: “Se ha mencionado mucho de una posible salida mía o de Gustavo Zevallos (gerente deportivo). Yo he hablado con gente del directorio y no nos han dicho absolutamente nada. Creo que estamos en constante evaluación”.

“Tengo buena relación con el Fondo Blanquiazul. Tengo relación profesional con algunos, con otros es más profesional y de amistad”, expresó.

Estuvo en Colombia

En tanto, el director deportivo confirmó que en las próximas horas estará nuevamente en nuestro país. ¿Cuál fue el motivo de su viaje a Colombia? “Todavía tengo unos temas que solucionar en la parte familiar acá en Colombia. Eso es un tema mío. Con Alianza Lima, tenemos partidos complicados como el de mañana o el de Racing, vamos a ver cómo salir de este momento”.

Marulanda, finalmente, añadió que “yo debo empezar a gestionar un vuelo de retorno a Lima a partir de mañana. Colombia tiene abiertos vuelos a varios países, pero entre ellos no está Perú. Tendré que hacer una gestión de vuelo humanitario”.