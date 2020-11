El primero en salir del barco. Tras el descenso de Alianza Lima, Victor Hugo Marulanda confirmó en GolPerú que no continuará más como director deportivo del club, posición a la que llegó en el año 2018.

“Yo trabajo por objetivos. No logré los resultados. Lo haré de una manera respetuosa. Me duele por los retos que tenía. Por lo que ocurrió hace 23 o 24 años me decidí venir. Hace 23 años se entregó una de las grandes alegrías que vivió el club y hoy entregó una de las grandes derrotas de club. Es doloroso, es paradójico”, mencionó el colombiano en GolPerú.

“Mi continuidad no está más, duele por todo lo que quería dar. Tengo que pedir perdón a la gente, me equivoqué. En ningún momento se contempló el descenso. Lo mío lo tendré que cerrar hoy o mañana. Por mi parte me duele no seguir”, agregó.

Sobre el reclamo

Marulanda también habló sobre el tema del momento, el reclamo de Alianza Lima por los puntos ante Sport Huancayo. “Alianza tiene un departamento y un área que está trabajando”.

Sobre la pregunta de si piensa que pueda proceder el reclamo, Marulanda respondió: “Me sigue doliendo. Uno a veces quiere lograr sus objetivos en la cancha, en el campo, pero hay temas dentro de la legalidad, la normatividad. Esto es alto rendimiento y tienes que pegarte a todo. Dentro de ello, hay temas de Gestión legal y administrativa y esa área, si la parte deportiva no cumplió, la parte administrativa y legal se tiene que cumplir”.

“Estamos esperando. Alianza ya entregó en el tiempo estimado todo los documentos y estamos a la espera”, culminó