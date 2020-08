Indudablemente el tema físico generó que haya dos versiones de Alianza Lima en el empate 1-1 frente a Sporting Cristal, por la fecha 8 de la Liga 1. Víctor Hugo Marulanda, director deportivo íntimo, estuvo en ‘Ale en Depor’, con Alexandra Hörler, y rescató lo que mostró el cuadro de Mario Salas sobre todo durante los primeros 45 minutos. Se le da importancia al cómo y a la posesión del esférico.

“Hubo momentos del partido en el que realmente me sentí bien, lo disfruté. Se plasmó al inicio una idea de juego, frente al tema de posesión, tenencia y eso se gana con muchos entrenamientos. Ahora, hemos tenido el infortunio que varios jugadores no estuvieron (Joazhiño Arroé, Kluiverth Aguilar y Beto Da Silva)”, mencionó el directivo.

Víctor Hugo Marulanda, a su vez, manifestó que “creo que se sintió el desgaste con el pasar de los minutos. Igual, Alianza hizo cosas que me generaron confianza. Nos interesa mucho el cómo, normalmente en el fútbol es el gol y que te dé tres puntos. Nosotros nos vamos a fijar en el cómo, cómo vamos a hacer para llegar al gol, para pasar las líneas”.

Incluso dio detalles del tanto de Josepmir Ballón. “El pase que hace Gómez no se trabaja, pero el concepto, la manera cómo Oslimg llega y la definición de Ballón, esos sí son temas que se trabajan”, expresó.

La visión del ‘Comandante'

Sobre el aporte que brinda la llegada de un técnico como Mario Salas, esto fue lo que señaló Víctor Hugo Marulanda: “El comando técnico en general conoce el fútbol peruano (estuvo al frente de Sporting Cristal, en 2018). El partido de ayer le tuvo que haber generado (a Mario Salas) esa expectativa rica que siente uno cuando quiere enfrentar a jugadores de esa categoría. Creo que hubo momentos que sí se vio lo que se pretende y en el que Alianza puso condiciones”.

Cuando se le consultó sobre la postura de Roberto Mosquera, quien señaló que los íntimos la sacaron ‘barata', esto fue lo que agregó el directivo de Alianza Lima: “Habrá que revisar, mañana tengo los datos de todo el partido. El fútbol es de eficacia más que eficiencia. Al final no es el que más llegue, el que más tenga el balón, es el que más eficaz y eficiencia tenga. No me voy a contradecir. A nosotros nos va a interesar ser un equipo mandón, que este en el área del rival, eso lo vamos a tener en el ADN de Alianza Lima”.