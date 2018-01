Alianza Lima: así vimos a Tomás Costa en su primer partido con los íntimos

Alianza Lima realizó su primer partido de entrenamiento del año. Fue contra la Selección de Chincha, y así cerró una semana de alzar ‘fierros’, bajo el calor intenso de la ciudad, que acogerá una semana más al cuadro de Pablo Bengoechea, antes del inicio de sus amistosos, con miras a su debut en el Torneo Descentralizado.

Con Tomás Costa en la primera línea de volantes junto a Rinaldo Cruzado, Alianza Lima goleó a su rival (3-0). De hecho, los ojos de los asistentes y los críticos estuvieron puestos sobre el argentino, que llegó a Perú, tras la salida del uruguayo Luis Aguiar.

Si bien no anotó, Costa demostró capacidad para asociarse con el balón al piso. Le gusta tenerla y la toca muy bien. No es un típico ‘6’, que solo recupera y la entrega rápido. No, para nada. Porque una de sus responsabilidades es armar el triángulo ofensivo, para que el equipo prospere desde el medio campo, a base de puro fútbol.

Además, el argentino presionó al rival desde la salida. Pero eso no lo lleva a desordenarse. Más bien, contagia a que los ofensivos adelanten su línea. Junto a Mario Velarde y Rinaldo Cruzado, ordenaron al equipo.

En conclusión, ¿tiene las mismas características que Aguiar? No. El uruguayo jugaba más pegado al delantero o se acomodaba bien por los costados. En cambio, Costa es, más bien, un volante mixto.

Janio Posito: “Mi sueño es anotarle a Boca Juniors” [VIDEO]