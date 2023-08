Hace una semana se dio la salida de Guillermo Salas como entrenador de Alianza Lima y, hasta el momento, no se conoce quién será su sustituto. Desde el club blanquiazul hay algunos nombres en carpeta, pero todavía no se tiene negociaciones avanzadas con ninguno de los candidatos. Sin embargo, de lo que sí hay certeza es de los desafíos que asumirá el nuevo entrenador en el corto y mediano plazo. Entre ellos, pelear el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson , teniendo cuatro partidos de altura o, en su defecto, asegurar los playoffs y tentar el tricampeonato. Pero no son los únicos.

La obligación del ‘Tri’ La prioridad de Alianza Lima es ganar el Torneo Clausura para así evitar jugar una eventual final y consagrarse tricampeón nacional automáticamente. Sin embargo, el panorama no es tan favorable para los íntimos en estas últimas fechas. De hecho, Alianza suma nueve puntos en la tabla y se ubica debajo de Melgar, Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys, Sport Huancayo, César Vallejo y Cienciano. En tal sentido, el nuevo entrenador tendrá el duro desafío de pelear esta segunda parte del campeonato, considerando que tiene a rivales directos luchando en la parte alta y que cuenta con un fixture complejo. Alianza Lima tendrá cuatro salidas a la altura. La primera será por la fecha 8 ante Cusco FC, luego en la fecha 10 ante Cienciano, después ante Binacional por la fecha 17 y, finalmente, contra Deportivo Garcilaso en la fecha 19. Y los precedentes no son muy buenos. Cabe recordar que los tres partidos que Alianza Lima perdió en el Torneo Apertura fueron, justamente, ante equipos de altura en condición de visitante : Sport Huancayo en Huancayo, FBC Melgar en Arequipa y ADT en Tarma. Por tanto, las cuatro salidas que se aproximan en el Torneo Clausura podrían dificultar las chances del conjunto blanquiazul de cara a ser campeón automático. De no ganar el Clausura, Alianza Lima deberá quedar en primer o segundo puesto de la Tabla Acumulada para así jugar los playoffs de la Liga 1. En ese sentido, el entrenador que llegue a La Victoria debe contar con la experiencia de afrontar esa clase de partidos de mata-mata, ya que para los blanquiazules el tricampeonato es casi una obligación, considerando que hicieron una gran inversión con el plantel de esta temporada y que el objetivo ya está encaminado al haber ganado el Torneo Apertura. Caso Christian Cueva Según se tiene previsto, el nuevo entrenador de Alianza Lima no dirigirá ante UTC este sábado en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, sí se espera que pueda estar en el banquillo blanquiazul para el duelo ante Cusco FC en el estadio Garcilaso de la Vega el domingo 13 de agosto. Para dicha fecha, restarían apenas dos semanas para que el contrato de Christian Cueva culmine (30 de agosto). Como se recuerda, tras la indisciplina del volante nacional, en Alianza Lima tomaron la radical decisión de no renovar el contrato hasta finales de año. Sin embargo, en las últimas semanas se suscitaron algunos hechos que podrían revertir la situación. Uno de ellos es la lamentable noticia de que Andrés Andrade será operado en Colombia y se perderá el resto de la temporada, y otro es que Guillermo Salas dejó de ser entrenador del equipo y, por ende, parte de la decisión sobre si Cueva renueva o no también recae sobre el nuevo director técnico y las necesidades que pueda presentar. En caso la decisión de la no renovación sea institucional y ya esté tomada, no habría marcha atrás y Christian Cueva dejaría el equipo. Sin embargo, el nuevo técnico también tendría cierta injerencia sobre qué tanto pueda afectar o no la salida del volante nacional, sobre todo si considera que su desempeño es óptimo y le suma al equipo. Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR ‘Rifle’ Andrade será operado de la rodilla y se perderá el resto de la temporada

Sin Lapadula: ¿qué se le viene a los delanteros de Reynoso para el inicio de las Eliminatorias?

La próxima generación: ¿quiénes son los jugadores más jóvenes que militan en la Liga 1?

Maldonado sobre Quispe: “Juega parecido a mí, pero la ‘U’ debe tener dos o tres más como él”