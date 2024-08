¿Puede venir una sanción para Alianza Lima? Durante la transmisión del partido entre los blanquiazules y ADT en Matute, la periodista Camila Zapata, de L1 MAX, aseguró que cuerpo técnico íntimo -liderado por el entrenador argentino Mariano Soso- estuvo viendo el partido en vivo ante el cuadro tarmeño en el banco de suplentes, algo que, según el reglamento del torneo, se encuentra prohibido. De ser comprobado, los de La Victoria podrían recibir en los próximos días un castigo por lo ocurrido.

Y es que, según el exárbitro y comentarista de L1 MAX, Winston Reátegui, “en las directrices y en las reglas no está permitido eso. Solamente se permite de todo sistema electrónico de comunicacion del cuerpo técnico, solo si es exclusivamente para el bienestar del jugado, pero no para ver el partido”, contó en la transmisión del Alianza Lima vs. ADT.





Lo que se le viene a Alianza Lima y ADT

luego del partido ante ADT en Matute, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal el próximo sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura. Mientras que ADT recibirá en Tarma a Melgar el viernes 16 del mismo mes.





