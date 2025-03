Se va cerrando el telón de una de las polémicas más llamativas de los últimos días, a raíz del pedido de Alianza Lima para la reprogramación de su partido frente a ADT, el cual se disputará sí o sí este sábado 29 de marzo desde la 1:00 p.m. Los blanquiazules enviaron más de una carta a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que pueda posponer este encuentro, debido a que no hay vuelos comerciales habilitados para el Aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, escala previa antes de viajar a Tarma vía terrestre.

Sin embargo, la postura de la FPF a través de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) es que se mantenga la programación del partido tal como estaba establecido desde hace varios días, con la posibilidad de que el plantel de Alianza Lima pueda gestionar un vuelo chárter hacia Jauja, el cual luego será reembolsado por la propia federación. Así pues, el compromiso no corre el riesgo de que sea suspendido.

En una reciente entrevista con L1 Radio, Jesús Gonzales, gerente de la LFP, señaló que en la FPF consideran que no hay un motivo de fuerza mayor para que el partido sea reprogramado, tal como está expuesto el reglamento del campeonato. En medio de esto, lamentó que el Aeropuerto Francisco Carlé de Jauja no cuente con una pista de aterrizaje con las condiciones exigidas por las empresas aéreas que brindan los vuelos comerciales.

“La programación del partido se mantiene. Hemos recibido algunas carta de Alianza Lima solicitando la reprogramación del partido, dentro del reglamento de la competición no vemos una causa por la cual el partido tenga que se reprogramado. Lamentamos mucho que el aeropuerto de Jauja no pueda recibir vuelos comerciales, hemos tenido conversaciones con las aerolíneas y estas han suspendido sus vuelos a este aeropuerto porque el mantenimiento de la pista no es el adecuado para recibir el aterrizaje de estas naves”, señaló.

Del mismo modo, Gonzales remarcó el comunicado de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), el cual indica que el aeropuerto cuenta con la capacidad para recibir naves de menor tamaño. Esto quiere decir que Alianza Lima podría gestionar la contratación de un vuelo chárter, cuyo gasto operativo será asumido por la FPF con el dinero que tiene presupuestado para los vuelos comerciales.

“Sin embargo, Corpac ha manifestado que el aeropuerto se encuentra operativo en estos momentos y puede recibir aeronaves de menor tamaño, aeronaves como por ejemplo las que se utilizan para llevar a los equipos al aeropuerto de Andahuaylas donde juega Los Chankas. Estos son vuelos fletados, chárter, que la FPF apoya al club en la medida de lo que tiene presupuestado para los vuelos comerciales”, agregó.

Por otra parte, el gerente de la LFP comentó que hasta el momento no ha recibido la solicitud de reprogramación por parte de otro club, pero sí se han comunicado directamente con Atlético Grau. Sucede que el conjunto piurano visitará a Sport Huancayo en la fecha 11 del Torneo Apertura, por lo que es probable que también pase por el mismo inconveniente que Alianza Lima, además de tener que disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Nosotros no hemos recibido cartas de otros clubes. Nos hemos comunicado con Atlético Grau que va a sufrir una situación similar al jugar contra Sport Huancayo, además van a jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Además, ellos van a tener que hacer una ruta previa, de Piura a Lima y luego de Lima a Huancayo. Ellos ya están al tanto y no hemos recibido ninguna solicitud para suspender el partido”, explicó.

De esta forma, el encuentro entre Alianza Lima y ADT no corre el riesgo de ser suspendido y se jugará sí o sí este sábado. Recordemos que, según se pudo conocer el último jueves, la postura del conjunto tarmeño es que el partido se juegue según lo establecido. Incluso, tal como comentó Jesús Gonzales en L1 Radio, los blanquiazules fueron los que solicitaron que el compromiso se juegue el sábado, y no el viernes como iba a ser programado en un primer momento.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima vs. ADT está programado para este sábado 29 de marzo desde la 1:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

El compromiso entre Alianza Lima vs. ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma

