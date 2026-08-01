vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 3 del de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este compromiso? En todo el Perú, el encuentro podrá seguirse por la señal de L1 MAX, disponible en los principales operadores de televisión por suscripción, además de Liga 1 Play vía streaming. Los clientes de DIRECTV también podrán verlo a través de DSports y la plataforma DGO, según la disponibilidad del operador. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. El partido se disputará este sábado 1 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute y comenzará a las 8:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 9:30 p.m. en Venezuela y Bolivia; 10:30 p.m. en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y 3:30 a.m. en España del día siguiente.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético se enfrentan por la Fecha 3 del Torneo Clausura vía L1 Max, DIRECTV, DGO. (Video: @alianzalima)
Alianza Lima vs. Alianza Atlético se enfrentan por la Fecha 3 del Torneo Clausura vía L1 Max, DIRECTV, DGO. (Video: @alianzalima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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