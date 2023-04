Alianza Lima enfrentará esta tarde a Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36 (1:00 p.m.), por la fecha 11 del Torneo Apertura. Sin embargo, lo que parecía ser la espera de un interesante encuentro, terminó en una queja por las pésimas condiciones en las que se encuentra el recinto norteño. Esto a partir de las imágenes que Héctor Ordóñez, delegado de los victorianos, publicó en su cuenta de Twitter.

En dicho video se puede apreciar que el estadio no cuenta con los servicios básicos de agua y luz, fundamentales para cualquier plantel previo a un compromiso. Asimismo, Ordóñez se refirió a la imposibilidad de los hinchas blanquiazules de poder ir a ver al equipo de sus amores, debido a la medida que tomó el conjunto sullanense de solo habilitar localidades para los fanáticos locales.

“Estadio Campeones del 36 en Sullana, 9:50 a.m. No hay luz. No hay agua. La afición sullanense hincha de Alianza Lima merece ver a su equipo, nosotros felices de estar aquí junto a ellos. Pero el futbol peruano no merece un escenario así. ¿Es intencional? Valor las entradas, 50 y 150 soles”, señaló el representante del club íntimo.

De momento, Alianza Atlético no se ha manifestado en respuesta a esta queja por parte de Alianza Lima,. Recordemos que el plantel de Alianza Lima se encuentra en Sullana desde el sábado y en minutos se dirigirán al estadio Campeones del 36.

Salas alista su pizarra

Guillermo Salas no podrá contar con su plantel completo, debido a las lesiones de Gino Peruzzi, Edison Chávez y Christian Cueva. Este último terminó sentido tras el partido frente a Paranaense por la Copa Libertadores y no viajo a Sullana con el resto de sus compañeros.

Así, pues, Alianza Lima saldrá con la siguiente alineación: Ángelo Campos en la portería; Carlos Montoya, Carlos Zambrano, Santiago García y Ricardo Lagos en la zona defensiva; Josepmir Ballón, Jesús Castillo y Andrés Andrade en el mediocampo; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Pablo Sabbag en la ofensiva.





