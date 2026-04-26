Alianza Lima vs. Atlético Grau se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las opciones de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Movistar TV App, DGO, Claro Video y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 26 de abril desde las 3:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Atlético Grau se enfrentan por la Liga 1 2026. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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