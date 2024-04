Alianza Lima vs. Atlético Grau juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV, Claro TV, Fanatiz y Zapping por la jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 14 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Alianza Lima llega a este partido después de perder por 1-0 en su visita a Cerro Porteño, en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupos A de la Copa Libertadores 2024. A pesar de que los ‘blanquiazules’ estaban aplicando muy bien su plan defensivo, fallaron en el último minuto y cayeron a través del gol de Federico Carrizo, quien se vistió de héroe a favor del cuadro paraguayo.

Si bien los dirigidos por Alejandro Restrepo pudieron ganar en Asunción por un par de jugadas claves en la etapa complementaria, no estuvieron finos en la definición y eso les terminó costando lo que hubiera sido su primer triunfo en esta edición de la Copa Libertadores. Recordemos que previamente empataron por 1-1 con Fluminense, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Ángelo Campos, portero de Alianza Lima, conversó con los medios de comunicación el último viernes y evitó darle mayor dramatismo a la derrota ante el ‘Ciclón’, considerando que por un pequeño detalle no fueron capaces de sumar fuera de casa. Eso sí, aseguró que en la interna están siendo muy autocríticos para no volver a cometer los mismos errores en los próximos compromisos.

“El grupo hizo un trabajo excelente, fue un gran partido para nosotros en el tema defensivo, al final en una jugada que ellos intentaron hicieron el gol faltando diez segundos para el final del partido, es un premio para ellos. Nosotros regresamos con ese sinsabor, pero la autocrítica está. Es fútbol, se gana y se pierde, no hay que golpearse la cabeza por eso”, sostuvo.

Asimismo, Campos habló sobre el Torneo Apertura y el duelo directo con Universitario y Sporting Cristal. “Estamos enfocados en nosotros. En los dos últimos partidos, que hemos ganado 3-0 y 4-0, ha sido una trepada importante de nosotros y después van a tener que jugar entre ellos. Nosotros tenemos que enfocarnos en sacar la mayor cantidad de puntos en el Apertura para que ellos sientan la presión. Hay que seguir ganando, que es lo más importante”, puntualizó.

Atlético Grau, por su parte, llega a este partido después de empatar por 0-0 ante Sport Boys, en el duelo disputado en el Estadio Campeones del 36. A pesar de jugar de locales y con el intenso calor de Sullana a su favor, los ‘Albos’ no fueron capaces de imponerse y desperdiciaron la oportunidad de seguir escalando en la tabla de posiciones. Actualmente de ubican en el puesto nueve con 14 puntos.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau está programado para este domingo 14 de abril desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del lunes 15.

¿Dónde se jugará el Alianza Lima vs. Atlético Grau?





