vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 12 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 Max, disponible en DIRECTV y Movistar TV. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante DGO, según la disponibilidad del servicio contratado. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido arrancará a las 8:30 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 7:30 p. m. en México; a las 10:30 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y a las 3:30 a. m. del domingo 18 de octubre en España. El compromiso se disputará este sábado 17 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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