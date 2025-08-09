Alianza Lima vs. Ayacucho FC juegan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Alianza Lima vs. Ayacucho FC juegan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 5 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, TV360 de Bitel y Fanatiz. Este duelo está pactado para el sábado 9 de agosto desde la 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Las Américas. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS