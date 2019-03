Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA GOLPERU | chocan en el estadio Ciudad de Cumaná por la sexta jornada del Torneo Apertura en la renovada Liga 1. Ambas escuadras se ubican en posiciones expectantes en el certamen nacional y buscarán sumar tres puntos más para seguir en la pelea por el primer campeonato del año. El duelo iniciará a las 3:30 p.m. y será transmitido por GOLPERU.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo esperan recuperarse del empate cedido sobre el final del encuentro, en el Alejandro Villanueva, ante Deportivo Municipal y acercarse a Sporting Cristal que es líder absoluto del torneo.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC generó gran expectativa en el público local, ocasionando que un gran número de hinchas se acerquen y adquieran una entrada. Podría darse un lleno total en el recinto de la sierra peruana.

Los blanquiazules no pierden hace un buen tiempo en sus visitas a los 'Zorros', sumando tres victorias y dos empates ante el elenco ayacuchano.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC no se ven las caras en el Ciudad de Cumaná desde el 7 de noviembre del 2018, cuando los blanquiazules lograron imponerse sobre los locales por 2-1 con goles de Mauricio Affonso y Janio Pósito.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: últimos enfrentamientos

07.11.18 Ayacucho FC - Alianza Lima 1 : 2

14.08.18 Alianza Lima - Ayacucho FC 1 : 0

30.03.18 Alianza Lima - Ayacucho FC 3 : 1

10.02.18 Ayacucho FC - Alianza Lima 1 : 2

17.09.17 Ayacucho FC - Alianza Lima 1 : 2

14.06.17 Alianza Lima - Ayacucho FC 4 : 0

13.11.16 Alianza Lima - Ayacucho FC 0 : 1

21.08.16 Ayacucho FC - Alianza Lima 1 : 1

10.07.16 Ayacucho FC - Alianza Lima 1 : 1

09.03.16 Alianza Lima - Ayacucho FC 4 : 1

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: así pagan las principales casas de apuesta

Casa de apuesta Ayacucho FC Empate Alianza Lima Te Apuesto 2.20 3.30 2.70 Inkabet 2.55 3.70 2.65 Betsson 2.45 3.55 2.60 Bet365 2.40 3.40 2.50

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: alineaciones posibles

Alianza Lima : L. Butrón; R. Cuba, C. Beltrán, G. Godoy, A. Rosell; A. Fuentes, R. Cruzado; K. Quevedo, L. Ramírez, J. Manzaneda y A. Ugarriza



Ayacucho FC: E. Rosales, M. Delgado, C. Laura, H. Souza, I. Cruz, N. Martínez, E. Nungaray, K. Sandoval, L. CArranza, M. Montes y C. Preciado

Hinchas de la Selección Peruana realizaron banderazo en Nueva Jersey. (Video: José Luis Saldaña)

► Kevin Quevedo: "Me siento diferente, estoy cambiando en muchos aspectos"



► Tabla de posiciones de la Liga 1 EN VIVO: resultados mientras se juega la fecha 6 del Torneo Apertura



► El regreso del capitán: "Paolo Guerrero está físicamente apto para jugar", dijo entrenador de Inter



► Somos locales: la Selección Peruana jugará ante Paraguay a estadio lleno en Estados Unidos