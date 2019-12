Hace unas horas, Alianza Lima se acercó hasta las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a presentar su queja y la nulidad del partido contra Binacional, debido a la serie de “irregularidades” que se cometieron en la primera gran final que se jugó en Juliaca. Ante ello, Pedro Eloy García criticó la postura de la dirigencia del cuadro ‘blanquiazul’.

“Quedar en ridículo, cuando reclamas tonterías. Ahora hay un recurso de nulidad. ¿Te das cuenta a lo que te expones cuando reclamas tonterías? Estoy harto de que en mesa se quiera resolver un título deportivo. ¿Por qué no sería mejor estar enfocado en lo que va a suceder con Alianza y Binacional? ¿Acaso no tiene capacidad para someter futbolísticamente a Binacional?”, afirmó el reconocido periodista en Movistar Deportes.

"En mi vida he visto que un equipo grande pida la nulidad de un partido, en mi vida. He visto en Copa Perú. Es vergonzoso de que Alianza pretenda armar una maniobra. A mí me daría vergüenza llevar un documento de nulidad a la Federación. Lo digo con mucho respeto, por los hinchas”, agregó Pedro Eloy.

Es preciso destacar que Alianza Lima solicitó la nulidad de la primera final ante Binacional, ante la Comisión de Justicia de la FPF, debido a que se habría incumplido con el reglamento del torneo al repetir la terna de árbitros en dos fechas. Al respecto, el vicepresidente de la ADFP, Tito Ordoñez, manifestó que, si bien no existe ‘asidero legal’ para el pedido de los íntimos, hay dos responsables para que haya sucedido ello.

Por otro lado, Pablo Bengoechea ultima detalles con respecto al equipo que mandará ante Binacional este domingo en Matute. El técnico de Alianza Lima está obligado a golear al ‘Poderoso del Sur’ para forzar los tiempos suplementarios.

