Se quedó a poco de marcar el primero para los íntimos. Federico Rodríguez se falló el primer tanto para Alianza Lima ante Binacional, luego de rematar hacia fuera del arco. El uruguayo no pudo ocultar su malestar, tras perderse la oportunidad de descontar en el acumulado de goles.

A los 31 minutos del primer tiempo, el centro para Federico Rodríguez, que estaba solo frente al arco, parecía que podría convertirse en la primera ocasión de gol para los blanquiazules. Tras tomar el dominio del balón, de adelantó a la marca y pudo rematar contra el arco de Alexander Araujo; sin embargo, la pelota se fue para un lado, perdiendo así la oportunidad de poner el 1-0.

Alianza Lima ingresó al campo con Federico Rodríguez y Adrián Balboa como únicos ‘puntas’, en quienes recaerá la responsabilidad de sumar los tres goles que necesitan para igualar el acumulado de goles. Pablo Bengeochea no dejó nada al azar, por lo que puso a sus ‘pesos pesados’ para lograr el triunfo.

Binacional tiene la ventaja numérica en el marcador, pero no se confiará. Los dirigidos por Roberto Mosquera admitieron que no irán a ‘ratonear’ en Matute, por lo que no solo buscarán mantener la diferencia de anotaciones a favor, sino que tratarán de aumentarla.

