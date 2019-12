Confía en los suyos. Roberto Mosquera arribó a Lima, junto a Binacional, con miras a la final de vuelta que disputará en el estadio Alejandro Villanueva de Matute contra Alianza Lima. Fiel a sus estilo, el técnico nacional dejó una frase que podría generar preocupación en la tienda rival.

“Ahora sí estamos al 100%. En la primera final no dormimos 3 días, no entrenamos y obviamente no era nuestro mejor momento por lo que pasó con Juan Pablo Vergara horas antes del enfrentamiento”, sostuvo Mosquera.

Ahora, a dos días de la final de vuelta, Roberto Mosquera ordenó que sus jugadores no brinden declaraciones a la prensa, como medida para que no se desconcentren. El entrenador de Binacional se muestra optimista con sacar un buen resultado contra Alianza Lima y confía en el momento de su equipo para lograrlo.

“Hemos entrenado y nos hemos alimentado de la manera adecuada, así que vamos a ver un Binacional más potenciado en este partido contra Alianza Lima”, finalizó el experimentado estratega nacional.

Recuerda que Alianza Lima y Binacional se verán las caras en Matute. La transmisión del enfrentamiento estará a cargo de GOLPERU, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles, las incidencias y todos los detalles del evento deportivo.

Alianza Lima vs. Binacional: Patricio Loustau será el árbitro del encuentro. (Video: América)

