Alianza Lima solicitó la nulidad de la primera final ante Binacional, ante la Comisión de Justicia de la FPF, debido a que se habría incumplido con el reglamento del torneo al repetir la terna de árbitros en dos fechas. Al respecto, el vicepresidente de la ADFP, Tito Ordoñez, manifestó que, si bien no existe ‘asidero legal’ para el pedido de los íntimos, hay dos responsables para que haya sucedido ello.

“El artículo 98 es claro y dice que un árbitro no puede ser programado en dos fechas consecutivas. Lo que no dice es que pasa si se incumple, no especifica cómo se sanciona en ese caso. Los responsables son la CONAR y la Federación", indicó Ordóñez a las Voces del Fútbol.

Asimismo, precisó que Binacional no debe estar involucrado en este pedido, debido a que “legalmente no está escrito que se debe sancionar a una institución”. Además, agregó que “no existe asidero legal para que Alianza reclame la nulidad del partido. No lo dice en ninguna parte del articulo. El asunto está muerto, no hay nada que hacer".

Alianza Lima presentó a la Comisión de Justicia de la Federación la solicitud de nulidad del partido ante Binacional, donde piden que se regrese "las cosas a su estado anterior a la realización del hecho contrario a las normas y se procesa a la reprogramación de dicho encuentro”.

La solicitud se ampara en el artículo 98 del reglamento del campeonato, que estipula que “un árbitro principal y su terna no podrán dirigir un partido de un club determinado, si no ha transcurrido por lo menos (1) fecha desde que intervino en otro partido del mismo club. Esta disposición incluye partidos oficiales de Torneos internacionales”.

Alianza Lima vs. Binacional: responden los protagonistas sobre el VAR. (Video: América TV)

MÁS NOTICIAS