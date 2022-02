En aquel 2014, el nombre de Pablo Míguez llamaba la atención por su CV -registraba un título con Danubio, en Uruguay (acumuló 109 partidos) y un par de temporadas en Unión de Santa Fe de Argentina (con 43 duelos)-, pero también por su estilo de juego: en el mediocampo no daba un balón por perdido y no tenía problema en mostrar los toperoles si la situación lo ameritaba. Si uno pone corazón, las cosas en La Victoria son más sencillas. Bajo el mando de Guillermo Sanguinetti, se dieron sus primeros pasos en Alianza Lima.

Y si bien en aquella temporada, ni en el 2015, no se logró el objetivo trazado, la ‘Cotorra’ cumplió su sueño en el 2021. Porque más allá de la situación difícil que vivía el club -iba a jugar la Liga 2-, el volante no dudó en volver a ponerse la camiseta íntima. Y no solo eso: se transformó en uno de los líderes de la pizarra de Carlos Bustos y tuvo la predisposición de salir de la primera línea de volantes para pulir un ‘cerrojo’ en la defensa. El destino premia el esfuerzo: esta tarde, frente a Mannucci, cumplirá su partido 100 con Alianza Lima. Y lo hará en casa y con su gente.

Los primeros años

En el 2014, Alianza Lima -como todos los años- apuntaba a lo más alto. Sobre todo porque la última vez que festejaron un título nacional se había dado en el 2006. Entonces se contrató al estratega uruguayo Guillermo Sanguinetti. El ‘Topo’ en aquel entonces llegó con dos refuerzos: Gabriel Costa -hoy en las filas de Colo Colo y dentro del universo de Ricardo Gareca, en la Selección Peruana- y Pablo Míguez.

El primer reto para la ‘Cotorra’ fue el Torneo del Inca (ganaron el certamen). El ‘6′ arrancó de titular en el duelo frente al León de Huánuco en febrero y desde entonces se hizo una costumbre ver su nombre dentro de las oncenas. Ahora, recién pudo celebrar con los íntimos en la fecha 5: anotó frente a Sporting Cristal. No fue la única vez que agitó la garganta. Esa temporada disputó 38 encuentros y marcó en seis oportunidades.

Y si bien en aquel año no se dio el título nacional, Pablo Míguez dejó a todos los hinchas satisfechos con sus actuaciones. Su entrega en cada balón dividido hizo que sea una prioridad para el 2015. Sí, se dio su renovación. Ese año, el hoy jugador ya nacionalizado peruano, estuvo en 32 encuentros con los íntimos (marcó en cuatro oportunidades). Así se dio su primer capítulo en Matute.

Pablo Míguez: llegó como volante en la temporada 2014/2015 | Foto: Depor

La otra etapa de Míguez

Entre el 2016 y el 2020, Pablo Míguez defendió cuatro camisetas: la de Olimpo (Argentina), Puebla (México), Cusco FC y Melgar. En todas esas etapas -sobre todo en sus participaciones en el torneo local- quedaba algo claro: su continuidad y regularidad. Con todos esos antecedentes -además de lo que había demostrado en el club entre el 2014 y 2015-, desde La Victoria volvieron a poner su nombre en carpeta.

El reto, en ese entonces y antes de conocer el fallo del TAS, era el siguiente: que el club regrese lo más pronto posible a la Liga 1. Pablo no dudó nunca en volver a casa: “Salió la posibilidad de volver a Alianza, no lo dudé ningún segundo, por más que esté en Segunda. En lo personal, es un lindo desafío para uno”. Fue un acierto que vuelva: jugó 27 partidos, anotó dos veces y su voz era un eco en todo el campo. Motivaba a sus compañeros y se volvió una muralla en el fono. El 2021 lo cerró consiguiendo el título nacional con Alianza Lima.

A puertas de los 100

Pablo Míguez ya tiene la nacionalización y tiene dos retos grandes para esta temporada: alcanzar el bicampeonato y luchar con todo en la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Hasta el momento, disputó dos encuentros en la Liga 1, registrando los empates frente a Atlético Grau (1-1) y Sport Boys (0-0). Hoy se podría tener un punto de quiebre para sumar tres puntos. El escenario es perfecto: Matute, la ‘12′ en las gradas y terminar con una sonrisa en su partido 100 con Alianza Lima.

TEMPORADA PARTIDOS JUGADOS GOLES 2014 38 6 2015 32 4 2021 27 2 2022 2 0

DETALES DE JUEGO DEL 2021 PROMEDIO Pelotas ganadas 2.4 Pelotas en el área ganadas 2.3 Intercepciones 1.4 Remates bloqueados 4.4 Despejes 2.0 Faltas 0.9 Portería a cero 14 Pases 0.3 Precisión de pases 83%





