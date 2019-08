Alianza Lima recibió tierna visita en la previa del partido por el Torneo Clausura contra César Vallejo

Alianza Lima vs. César Vallejo se enfrentarán esta noche, en Trujillo. La expectativa generada por la visita de uno de los equipos más populares del país es muy grande y así quedó demostrado, cuando un grupo de niños sorprendieron al plantel de Pablo Bengoechea en el hotel donde concentran.



Los pequeños forman parte de una filial de la escuela de menores de Alianza Lima. Ellos aprovecharon la estadía del elenco dirigido por Pablo Bengoechea para tomarse unas postales y darles las mejores vibras de cara al partido contra César Vallejo.

Alianza Lima vs. César Vallejo se jugará con una importante cantidad de hinchas, los que aseguran el buen ambiente en el recinto trujillano. Además, la cancha está en buen estado, por lo que no habrá pretexto para no ofrecer un gran espectáculo deportivo.

Alianza Lima vs. César Vallejo jugarán después de un prolongado receso por la participación de Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La Liga 1 vuelve a la normalidad y los blanquiazules pretende seguir con la misma racha positiva.



Ricardo Gareca y Miguel Trauco. (Video: América TV)

