Desde el Estadio Mansiche, Alianza Lima vs. César Vallejo jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 1 del Torneo Clausura 2024, este sábado 13 de julio. El partido de la Liga 1, con el que ambas escuadras darán inicio a su participación del segundo semestre de la Liga 1, arrancará a las 3:30 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Con el equipo que presenta algunas variaciones, Alejandro Restrepo llega con la idea de reivindicar el rendimiento de sus dirigidos, quienes dejaron muchas dudas tras finalizar el Torneo Apertura, especialmente en la delantera debido a la falta de goles. Sin embargo, con Pablo Sabbag y Cecilio Waterman recuperados, el DT ya cuenta con más opciones, sumándose a Hernán Barcos y Jeriel De Santis, quienes buscarán meterse en el once inicial. Por otro lado, recientemente se confirmó la salida de Gabriel Costa a Universitario de Deportes.

Como parte de la ‘pre’, el equipo de La Victoria participó en la Copa Ciudad de los Reyes, donde los resultados no fueron los mejores. En el primer partido contra Bolívar, perdieron 3-2 con un gol sobre el final, demostrando que la defensa sufrió ante el poderío del equipo altiplánico. Luego, jugaron contra un viejo y conocido rival: Sporting Cristal, donde el resultado terminó 1-1 con gol del ‘Pirata’. Mientras en su último duelo de preparación, ganaron 1-0 a Sport Boys en el Callao.

Por su parte, el equipo de ‘Chicho’ Salas estuvo preparándose para este encuentro, donde se enfrentará a su último equipo que dirigido. En su único amistoso previo al retorno del Clausura, ganaron 1-0 a Universitario de Deportes en el Monumental. Por otro lado, pese a la dudas de sus presencia, los trujillanos contarán con la presencia de Paolo Guerrero tras su paso por la Copa América. Asimismo, los Poetas vienen con la incorporación de José Bolívar y la del colombiano Arley Rodríguez en su plantel.

Este último, que regresó al futbol nacional, habló sobre lo que significará jugar contra su exequipo. “Ojalá en el inicio del Clausura podamos sacar tres puntos. Tenemos un partido importante ante Alianza y en casa ante nuestra gente será un bonito espectáculo”, precisó Arley, quien jugará en su tercer equipo de la Liga 1 luego de comenzar su etapa con Carlos A. Mannucci. En Alianza Lima estuvo en las temporadas 2021 y 2022, donde logró el bicampeonato. Además registró ocho goles y ocho asistencias.

Sin embargo, el extremo derecho de 31 años dejó en claro que, pese a su pasado con el club victoriano, su prioridad son los ‘Poetas’, donde buscará ganarse un lugar en el once titular de Salas. “El cariño siempre va a estar, siempre me trataron bien, estoy muy agradecido. Ahora me debo a la Vallejo y ojalá podamos sumar de a tres para demostrar de qué estamos hecho”, aseveró.





Alianza Lima: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Amistoso 06/07/24 Sport Boys 0-1 Alianza Lima Copa Ciudad de los Reyes 30/06/24 Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal Copa Ciudad de los Reyes 26/07/24 Alianza Lima 2-3 Bolivar Copa Libertadores 29/05/24 Fluminense 3-2 Alianza Lima Liga 1 24/05/24 Cusco 3-0 Alianza Lima





César Vallejo: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Amistoso 07/07/24 Universitario 0-1 César Vallejo Copa Sudamericana 29/05/24 Defensa y Justicia 0-1 César Vallejo Liga 1 24/05/24 César Vallejo 2-1 Artético Grau Liga 1 19/05/24 Mannucci 0-0 César Vallejo Copa Sudamericana 15/05/24 César Vallejo 2-2 Always Ready





Alianza Lima vs César Vallejo: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 28/01/24 Alianza Lima 2-1 César Vallejo Liga 1 28/07/23 César Vallejo 1-1 Alianza Lima Liga 1 11/05/23 Alianza Lima 2-0 César Vallejo Liga 1 04/10/22 César Vallejo 3-2 Alianza Lima Liga 1 14/05/22 Alianza Lima 2-0 César Vallejo





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo se disputará el sábado 13 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 3:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m. y en España a las 10:30 de la noche.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. César Vallejo?

Alianza Lima vs. César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. César Vallejo?

El encuentro por la fecha 1 entre Alianza Lima y César Vallejo por el Torneo de Clausura se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Este estadio fue inaugurado el 12 de octubre de 1946 con el nombre de Estadio Modelo de Trujillo. Su primer partido, disputado el mismo día de su inauguración, enfrentó a los equipos del Club Social Deportivo Trujillo y Sport Tigre de Trujillo. El Estadio Mansiche tiene una capacidad aproximada para albergar a 24,000 espectadores. Es propiedad de la Municipalidad Provincial de Trujillo y ha sido sede de numerosos eventos deportivos y culturales a lo largo de los años.

Estadio de Mansiche de Trujillo. (Foto: Difusión).





