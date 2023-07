Las lesiones en el plantel de Alianza Lima han sido una constante a lo largo de la temporada (en los últimos días el doctor José Mesarina renunció al departamento médico de la institución blanquiazul), lo cual no les permitió sostener una oncena titular ni en la Liga 1 Betsson ni en la Copa Libertadores. Por eso, el regreso de Gino Peruzzi a la convocatoria termina siendo una buena noticia previo al partido ante la Universidad César Vallejo, donde los ‘blanquiazules’ están urgidos de una victoria para no perder el rumbo en el Torneo Clausura 2023.

El lateral derecho no juega desde el 15 de mayo, cuando Alianza Lima venció por 2-1 a Deportivo Municipal, por la fecha 2 del Apertura. Desde entonces el argentino padeció una serie de lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego, privándolo de estar presente en encuentros claves que definieron el presente de los victorianos. Entonces, después de dos meses y medio, tendrá la oportunidad de volver a vestirse de corto.

Previo a su viaje a Trujillo, junto al plantel ‘íntimo’, el exjugador de Boca Juniors conversó con la prensa y analizó el presente del equipo. “El partido de mañana (hoy), saldremos a ganarlo y esperemos que las cosas se den. Esto es fútbol, las cosas siguen, estamos bien y esperemos demostrarlo mañana”, sostuvo.

A pesar de no haber estado presente en los últimos partidos de Alianza Lima, Peruzzi es consciente de que la actualidad que viven no es la mejor, especialmente tras la salida de Guillermo Salas. No obstante, se mostró optimista para lo que les viene. “El grupo está bien, perder o empatar duele, pero el fútbol tiene estas cosas y hay que darle vuelta a la página”, apuntó.

Finalmente, el futbolista de 31 años opinó sobre la designación de Nixon Perea como entrenador interino del equipo, quien asumirá el cargo hasta que la Gerencia Deportiva encuentre un nuevo comando técnico. “Nixon Perea es una buena persona, es un gran entrenador, que le toca poner la cara en este momento. Esperamos que mañana sea un buen partido y podamos ganarlo”, puntualizó.





¿Cómo llega Alianza Lima al partido ante César Vallejo?

Luego de su último empate sin goles ante Universitario de Deportes, Alianza Lima volverá a jugar este fin de semana cuando visite a la Universidad César Vallejo por la sexta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho encuentro está programado para este sábado 29 de julio desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Mansiche y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Debido a que los victorianos suman tres partidos sin ganar –empates ante Sporting Cristal (0-0) y Universitario de Deportes (0-0), además de una derrota ante Sport Boys (1-0)–, están obligados a quedarse con el triunfo en suelo trujillano para recuperar terreno en la tabla de posiciones del Clausura. En la última vez que ambos equipos se vieron las caras, los ‘blanquiazules’ ganaron por 2-0, con goles de Bryan Reyna y Aldair Rodríguez.





