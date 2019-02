¿Cuándo quedará habilitado Leandro Fleitas para debutar oficialmente en la Liga 1?

Muchos hinchas de Alianza Lima se preguntaron sobre la posibilidad de ver a Leandro Fleitas en la zaga defensiva para el choque que protagonizará César Vallejo en Matute, este domingo, por la fecha 3 de la Liga 1. Y es que la ‘Máquina’ se supo ganar el cariño del pueblo blanquiazul, tras su paso por el conjunto íntimo.

Leandro Fleitas no estará presente en el Alianza Lima vs. César Vallejo, debido a que aún arrastra una sanción. Por eso, ‘Chemo’ del Solar no lo podrá utilizar para el cotejo en Matute.

Es preciso señalar que, luego de las fuertes declaraciones que lanzó contra el árbitro Joel Alarcón, Leandro Fleitas fue sancionado con cinco fechas por trasgredir la integridad y el honor del juez. Esto en el marco de la primera final que disputó César Vallejo ante Carlos A. Mannucci por la Segunda División.

Por eso, el defensa se perdió la segunda final en Casa Grande y aún no puede debutar oficialmente en la Liga. Pero, ¿cuándo reaparece el exjugador de Alianza Lima?

Leandro Fleitas podrá sumar sus primeros minutos en la Liga 1, cuando César Vallejo visite a Sporting Cristal por la fecha 5 del Torneo Apertura.

