Durante los últimos partidos de Alianza Lima, Arley Rodríguez se ha convertido en un elemento indispensable en el esquema ofensivo Guillermo Salas. El gran ejemplo de ello sucedió el último lunes, cuando el colombiano marcó el primer tanto en la goleada por 4-1 sobre Deportivo Municipal. Ahora, a puerta de un nuevo reto ante Cienciano, el delantero se encuentra con la motivación al tope.

Si bien durante el arranque de temporada el exjugador de Carlos A. Mannucci fue utilizado como pieza de recambio por Carlos Bustos, desde que ‘Chicho’ asumió la dirección técnica de los ‘Íntimos’ este ha asumido un rol diferente dentro del plantel. Hoy por hoy es más determinante en el ataque blanquiazul.

“El equipo viene muy motivado después del triunfo de local (ante Deportivo Municipal). Sabemos que tenemos un partido difícil contra Cienciano, pero estamos concentrados, hemos preparado de la mejor manera la semana. Esperemos sumar de a tres que es lo más importante”, comentó el cafetero sobre el próximo partido ante Cienciano, en diálogo con los medios oficiales de Alianza Lima.

“Es un rival difícil con jugadores de mucha experiencia, que se juegan cosas importantes porque quieren meterse a torneos internacionales y contra Alianza siempre se juega un partido aparte. Nosotros tenemos que ir con mucha inteligencia, concentrados para sumar de a tres. Como siempre decimos, vamos a pelear hasta lo último”, añadió.

Sobre su presente y el respaldo de Guillermo Salas, Arley Rodríguez manifestó lo siguiente: “Estoy disfrutando, feliz y con confianza, que es lo que he venido buscando, jugar y tener la oportunidad de estar en el once. La continuidad es lo que uno como jugador siempre busca y ahora que la tengo debo aprovecharla al máximo. Gracias a Dios se me pudo dar el gol en Matute. Estoy contento y feliz, con ganas de aportar mi granito de arena al grupo”.

Finalmente, agradeció el apoyo de la hinchada y les pidió que los sigan acompañando desde donde les toque estar para que regresen con los tres puntos de Cusco. “Ellos nos han demostrado su apoyo, han llenado Matute, de visitante siempre han estado también. Les digo que crean igual que nosotros. Iremos juntos hasta el final. Ojalá podamos obtener juntos otro título, que es lo que buscamos. Ojalá nos manden toda esa energía positiva para sacar un buen resultado en Cusco”, puntualizó.





