Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el sábado 3 de agosto desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Alianza Lima llega a este partido después de vencer por 1-0 a Unión Comercio, en el duelo válido por la pasada fecha 4 del Torneo Clausura 2024. A pesar de que los blanquiazules tuvieron un discreto desempeño en el Estadio Alejandro Villanueva, el autogol de Tarek Carranza marcó diferencias e inclinó la balanza en contra de los selváticos. Hay que recordar que en el banquillo de los victorianos estuvo Diego Ortiz, entrenador interino tras la destitución de Alejandro Restrepo.

Un detalle a tomar en cuenta es que en los ‘Íntimos’ no será considerado Catriel Cabellos, quien sufrió un desgarro en uno de los últimos entrenamientos en el complejo del Club Esther Grande de Bentín. En tal sentido, el volante se quedará en la capital y no viajará a Cajabamba con el resto de la delegación. Así pues, Ortiz mantendrá su 4-3-3 e incluirá a Adrián Arregui en lugar del futbolista prestado desde Racing Club hasta diciembre del 2024.

Comerciantes Unidos, por su parte, llega a este encuentro después de perder por 3-0 en su visita a Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36. Los albos fueron ampliamente superiores e impusieron condiciones gracias a las anotaciones de Neri Bandiera, Patrio Álvarez y Piero Vivanco. Con este panorama, las ‘Águilas’ registras cinco derrotas y un triunfo en sus últimos seis compromisos, por lo que será clave que hagan respetar su localía frente a Alianza Lima

Hablan los protagonistas

Ángelo Campos, quien será el portero titular frente a Comerciantes Unidos, conversó con los medios de comunicación previo a este encuentro y consideró que será una visita complicada por la altura de Cajabamba. “Vamos a tener un partido difícil, en la altura, pero vamos con la mentalidad de sacar los tres puntos que nos mantengan arriba en el Clausura y no despegarnos mucho en la tabla acumulada. Estamos convencidos de ir a proponer y ganar de visita”, sostuvo.

Respecto a la salida de Alejandro Restrepo, el portero de 31 años opinó lo siguiente: “Todo se dio muy rápido, incluso teníamos encima el partido ante Unión Comercio y felizmente se dio el resultado. Este es un grupo que en los momentos duros siempre estuvo fuerte, y ahora vamos a seguir trabajando con la misma intensidad hasta cuando llegue el nuevo entrenador. El profesor Alejandro (Restrepo) nos dejó algo muy bonito para nosotros”.

En la vereda de enfrente, Carlos Silvestri, entrenador de Comerciantes Unidos, se refirió al pésimo rendimiento que tuvieron ante Atlético Grau y en lo que deben trabajar para recuperarse este fin de semana. “Hemos jugado muy bien, pero ayer tuvimos desatenciones en momentos clave del partido, pero estuvimos por debajo del nivel en todo el encuentro, Grau hizo bien las cosas. La vitalidad fue distinta, el fútbol da revancha ante un gran rival que nos puede sacar de los problemas”, comentó en conferencia de prensa.

Alianza Lima: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 30/07/24 Alianza Lima 1-0 Unión Comercio Liga 1 28/07/24 Universitario 2-1 Alianza Lima Liga 1 20/07/24 Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético Liga 1 13/07/24 César Vallejo 2-3 Alianza Lima Amistoso 06/07/24 Sport Boys 0-1 Alianza Lima

Comerciantes Unidos: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 31/07/24 Atlético Grau 3-0 Comerciantes Unidos Liga 1 26/07/24 Comerciantes Unidos 2-1 Mannucci Liga 1 20/07/24 Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos Liga 1 13/07/24 Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano Liga 1 25/05/24 Comerciantes Unidos 0-1 Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 25/02/24 Alianza Lima 5-1 Comerciantes Unidos Descentralizado 04/10/18 Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Lima Descentralizado 22/07/18 Alianza Lima 5-1 Comerciantes Unidos Descentralizado 13/03/18 Comerciantes Unidos 3-0 Alianza Lima Descentralizado 04/02/18 Alianza Lima 1-1 Comerciantes Unidos

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

El encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos está programado para este sábado 3 de agosto desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 10:00 p.m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

El partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se jugará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?





