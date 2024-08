Sporting Cristal es uno de los clubes que mejor se ha reforzado para el Torneo Clausura Liga 1 2024. Luego de perder a hombres valiosos en delantera, como Joao Grimaldo, que se fue al Partizán de Belgrado, los altos mandos del cuadro bajopontino supieron reponer la baja con Luis Iberico. Tras su paso por el Riga FC de Letonia, el atacante de 26 años decidió vestirse de celeste para lo que queda del campeonato nacional. Y finalmente, este sábado ha sido presentado en La Florida. Su objetivo es uno solo: ser campeón esta temporada.

En conferencia de prensa en el Rímac, Iberico fue consultado sobre el interés de otros clubes peruanos como Universitario y Alianza Lima y no dudó en dar detalles de cómo se ‘cocinó' su pase al Sporting Cristal.

“Cristal mostró un gran interés por mí, sé del club que se trata, el más grande creo a nivel institucional, así que me he decidido rápido cuando recibí la llamada, creo que no tuvo mucho que pensarlo y quise venir para ser campeón este año y hacer una buena copa (Libertadores) al siguiente”, dijo el nuevo delantero de Sporting Cristal.

“Además de ello, creo que siempre he tenido una ganas de estar en Lima con un club grande y este es el momento”, agregó Luis Iberico, que llegó a Sporting Cristal tras haber perdido minuto en el Riga, teniendo en cuenta que su última aparición fue el 7 de julio, participando de 17′ en la victoria por 3-0 frente a Jelgava.

Consultado sobre sus primeros días en Sporting Cristal, Iberico dijo: “Desde el día uno sentia que ya conocía a todos. Muchos compañeros aquí que ya compartí en menores, en selección, en otros equipos. Y eso va a ser más fácil la adaptación”.

Cabe señalar que Luis Iberico llegó a Melgar a los 19 años y recién explotó en el 2021 de la mano del entrenador Néstor Lorenzo, hoy DT de la Selección de Colombia. Aquel año, el delantero marcó 14 goles. y en 2022 llegó a anotar 15 veces. En 2023 rompió las redes rivales en seis ocasiones, pese a la discreta campaña del conjunto arequipeño. Luego fue fichado por Riga FC y la historia es conocida.

Iberico fue presentado este sábado como nuevo jugador de Sporting Cristal.

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Carlos A. Mannucci en el estadio Alberto Gallardo. Este compromiso, válido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024, está programado para jugarse el domingo 4 de agosto desde las 11:00 de la mañana (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En estos momentos, el equipo dirigido por Guillermo Farré tiene 7 puntos y se ubica en la cuarta posición del Torneo Clausura 2024. El conjunto celeste tiene la obligación de ganar el segundo certamen de la temporada y pelear por el título nacional a finales de este año.

Sporting Cristal no se corona campeón nacional desde el año 2020. (Foto: Getty Images)

