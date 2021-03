No puede ocultar su felicidad. Alberto Rodríguez se mostró contento por la permanencia de Alianza Lima en la Liga 1, luego de un 2020 caótico que dejó a los blanquiazules muy cerca de disputar la Segunda División del fútbol peruano en la presente temporada. El ‘Mudo’ dio detalles de lo que vivió en 2020, pero dando a conocer que la página del club de La Victoria ya está pasada.

“Lamentablemente, el año pasado fue impensable para todos. No quiero echar la culpa a nadie, pero hay que asumir. Me alegro por Alianza Lima (permanencia en Primera División). Sin ellos, no sería el mismo torneo, en buena hora se mantuvieron. A mí no me parece que algunos se hayan girado para atrás (sobre Patricio Rubio). Me sorprendió. Cada uno tiene su punto de vista, pero no lo comparto. Todos pusimos de nuestra parte”, sostuvo el ahora experimentado defensa del ‘Vendaval del norte’ en diálogo con Las voces del fútbol.

Por otro lado, Alberto Rodríguez reconoció que las lesiones no le han jugado una buena pasada a lo largo de su carrera, pero se mostró optimista de cara a los encuentros que le tocará enfrentar este año, apoyado en la constancia que pudo alcanzar con Alianza Lima, el año pasado, donde casi no se perdió partidos oficiales por este motivo.

“Esa lesión (tendón) pasó en octubre 2018, me recuperé en el 2019 y ahora estoy bien. Me puede doler cualquier cosa menos el tendón. Me siento bien físicamente, pero hay que tener minutos. Para mí, la Selección Peruana siempre va a estar abierta, nunca lo cerré. Uno puede hacer algunas cosas bien o mal, pero siempre voy a dar lo mejor de mí. Depende de uno, luego ya verán si me convocan”, finalizó el jugador nacional.

Alianza Lima vs. Cusco FC: la previa

Alianza Lima y Cusco FC se medirán este martes 30 de marzo en el estadio Alberto Gallardo desde las 3:30 a.m. El compromiso será transmitido por la cadena GOLPERU y vía streaming se podrá ver a través de Movistar Play. Las incidencias, minuto a minuto y las aleaciones confirmadas las podrás hallar en Depor.com. Ambos se vuelven a enfrentar después de casi cuatro meses. Aquella oportunidad, el elenco imperial se quedó con el resultado ganando por 1-0 desde el primer tiempo, con gol de Erick Gonzáles.

Alianza Lima llega a su debut en la Liga1 2021 sin partidos amistosos y con tres semanas de entrenamientos. Si bien el técnico de los blanquiazules admitió que no es el tiempo prudente para tener un buen arranque, sabe del compromiso de sus jugadores y las ganas que tienen de sacar adelante la temporada. Por su parte, Cusco FC llega a este cotejo con una derrota y un ajustado empate, este último frente a Cienciano, por el clásico de la segunda fecha. El plantel dirigido por Carlos Ramacciotti está decidido a quedarse con los tres puntos.





