Alianza Lima se estrenará este martes por la Liga 1 enfrentando a Cusco FC, partido correspondiente a la tercera jornada del campeonato. Para dicho compromiso, la primera baja confirmada de los blanquiazules es la de Jefferson Farfán.

Según pudo conocer Depor, el flamante refuerzo de los victorianos quedó fuera de la convocatoria de Carlos Bustos y tendrá que esperar para su reestreno con el equipo de sus amores. A pesar de tener presencia en todos los entrenamientos desde que se anunció su contratación, el estratega argentino decidió darle un tiempo más al exLokomotiv.

Con respecto al once que presentarán los íntimos, este tendrá como único hombre de punta a Sebastián Gonzáles Zela, quien debutará con los blanquiazules. Sin embargo, el ex San Martín no será el único que sumará sus primeros minutos con Alianza Lima. También figuran los nombres de Jonathan Lacerda, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Oswaldo Valenzuela y Yamir Oliva.

La última vez que Jefferson Farfán jugó con Alianza Lima fue el 16 de junio del 2004. En aquella oportunidad los victorianos vencieron por la mínima diferencia a Deportivo Wanka en Huancayo.

Cabe precisar que la siguiente jornada de la Liga 1 se jugará después de las Elecciones Generales y se programará entre el 13 y 15 de abril. Aunque todavía no se ha confirmado si ese lapo de tiempo se aprovechará para que se disputen los partidos pendientes.

Bajo este escenario, los de Matute tienen pendientes dos partidos por el campeonato. El primero ante Alianza Atlético y el siguiente frente a Deportivo Municipal.





