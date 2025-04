Desde el inicio ya se vio un partido bastante friccionado. Alianza Lima sabía que tendría que enfrentarse a un duro Garcilaso, pero no esperó que desde el inicio le toque suplir una baja inmediata. Pues no habían pasado ni 10 minutos de juego cuando en un ataque del conjunto blanquiazul, Guillermo Enrique avanzaba por la banda derecha para sacar el centro, pero se encontró con un Adrián Ugarriza que no dudó en usar una entrada peligrosa que terminó haciendo que quede enganchado entre las piernas del delantero ‘celeste’ y por consecuencia le generó una gran molestia en el tobillo derecho. Néstor Gorosito tuvo que forzar el cambio y en su lugar ingresó Marco Huamán.

