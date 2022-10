Cerrando la jornada 15 del Torneo Clausura, Alianza Lima recibirá a Deportivo Municipal en el estadio Alejandro Villanueva el próximo lunes 10 de octubre desde las 8:00 p.m., con la consigna de volver a la senda del triunfo para seguir en la pelea por el título. La ‘Franja’, por su parte, no anda en buen momento y tendrá una linda oportunidad para recuperarse en Matute.

Los dirigidos por Guillermo Salas llegan a este partido después de haber sufrido una estrepitosa caída ante César Vallejo en Trujillo, al perder por 3-1. Dicho resultado no les favoreció en la tabla de posiciones, pues Sporting Cristal y Universitario de Deportes hicieron su tarea y ganaron sus respectivos encuentros.

Por tal motivo, los ‘Blanquiazules’ deberán aprovechar su localía y ganar a como dé lugar ante su gente. Una nueva derrota podría ser letal y pondría en juego su lucha por el Clausura, especialmente porque ‘Celestes’ y ‘Cremas’ se enfrentarán un día antes en el estadio Nacional, lo cual llevará a que uno de ellos se despunte.

En su último duelo ante Deportivo Municipal, Alianza Lima se llevó la victoria por 0-3 en el estadio Iván Elías Moreno. (Foto: Liga 1)

En lo que respecta a los ‘Ediles’, estos no ganan hace ocho partidos y, si bien por ahora no están comprometidos con los puestos de descenso, si no levantan su nivel y escalan algunas posiciones, podrían tener un final de temporada con muchas preocupaciones. En su último partido cayeron ante UTC por 1-2 en el estadio Iván Elías Moreno, lo cual los obliga a recuperar dichos puntos en La Victoria.

En lo que respecta a los últimos cruces entre Alianza Lima y Deportivo Municipal, haciendo un recuento de los diez más recientes, encontramos una marcada superioridad de los ‘Victorianos’, con cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. Eso sí, ninguno de dichos duelos terminaron sin goles, así que nos espera un interesante enfrentamiento el próximo lunes.

La última vez que midieron fuerzas fue por la fecha 15 del Torneo Apertura, donde Alianza Lima se llevó la victoria por 0-3 con goles de Pablo Lavandeira, Hernán Barcos y Cristian Benavente. Aquel día, el equipo que por entonces era dirigido por Carlos Bustos tuvo una gran presentación y superó ampliamente a los dueños de casa.





