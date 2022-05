“Queremos, necesitamos y ojalá podamos darle una gran alegría a los hinchas en el estadio Nacional en un partido importante. Vamos a ir por la victoria”, aseguró Carlos Bustos el último sábado, tras ganar su sexto partido consecutivo en la Liga 1 con Alianza Lima. Ahora, la prueba de fuego para el elenco blanquiazul está en la Copa Libertadores, donde este miércoles enfrentarán a Fortaleza en su última chance para continuar con vida en un torneo internacional y alcanzar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima llega renovado para enfrentarse a un equipo brasileño que cierra la tabla en su torneo local. Mientras que los ‘íntimos’ han recuperado a jugadores como Cristian Benavente, que atravesaba una lesión en el talón de Aquiles, y Pablo Míguez, quien sufrió una molestia en el muslo, los brasileños son coleros del Brasileirao y este domingo cayeron 3-1 contra Botafogo.

Eso sí, el equipo de Carlos Bustos llega con una presión extra: romper la cifra de 27 partidos sin ganar en la Libertadores. Aún así, ha tenido un poco más de una semana para reestructurar su plantel y parece haberlo conseguido. Afianzó su defensa, cambió su sistema de juego y llega con su equipo completo. Sabe que se juega la vida en Copa. “Vamos a ir por el partido, no nos queda más chance”, sentenció el estratega.

Equipo completo

El fin de semana, Alianza Lima superó 2-0 a la Universidad César Vallejo en el estadio Matute. Hernán Barcos abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo, al aprovechar un rebote provocado por una fallida atajada del portero trujillano, Carlos Grados. De esta manera Hernán Barcos alcanzó su sexto gol en lo que va de la Liga 1 2022, y es el futbolista más influyente el elenco ‘íntimo’ en el campeonato nacional con seis goles y dos asistencias. Además, viene marcando en dos partidos consecutivos del torneo: anotó en la fecha anterior para la victoria 1-0 ante la Universidad San Martín.

Por su parte, Cristian Benavente fue el encargado de poner el segundo, tras una asistencia de Arley Rodríguez. El ‘colocho’ superó en la marca a Carlos Ascues y le brindó un pase al ‘Chaval’, que volvió a festejar después de tres meses. Su último gol con la camiseta blanquiazul había sido el día de su debut ante Carlos A. Mannucci, el 20 de febrero.

Con ello, Carlos Bustos podrá contar con ambos al 100% en el estadio Nacional, donde el ex Real Madrid no pudo estar ante Colo Colo por arrastrar una lesión en el talón de Aquiles, según pudo conocer Depor. El ‘profe’, a diferencia de los cuatro partidos que ha disputado en Copa, esta vez tendrá a su equipo completo. En la ofensiva, Arley Rodríguez, Wilmer Aguirre, Aldair Rodríguez y Pablo Lavandeira estarán a su disposición. En la volante, la única duda es Ricardo Lagos, y en la defensa, con la recuperación de Pablo Míguez, el técnico ‘íntimo’ no tendrá ninguna baja.

Además, en cuanto a individualidades, Barcos y Benavente llegarán motivados por los números en mención. Aldair de sumar una asistencia y el ‘Zorro’, de anotarle a los chilenos. Lavandeira ya le marcó a Fortaleza en la idea y en el torneo local lleva siendo partícipe directo de siete goles blanquiazules con dos goles y cinco asistencias.

Sistema sólido

Más allá de los 18 puntos consecutivos que han sumado los blanquiazules en el torneo local y que les permitirá llegar con otra actitud al duelo contra Fortaleza en la Copa Libertadores, donde suman un punto, el profesor Carlos Bustos hoy cuenta con el equipo sólido que lo llevó a levantar el título en el 2021.

Partido Torneo Fecha Sistema Colo Colo 2-1 Alianza Lima Copa Libertadores 14/04/2022 3-5-2 Alianza Lima 0-1 River Plate Copa Libertadores 07/04/2022 3-5-2 Melgar 1-0 Alianza Lima Liga 1 12/03/2022 3-5-2 Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal Liga 1 06/03/2022 3-5-2 A.Atlético 4-2 Alianza Lima Liga 1 27/02/2022 3-5-2 Alianza Lima 3-1 Carlos A. Mannucci Liga 1 20/02/2022 3-5-2 Sport Boys 0-0 Alianza Lima Liga 1 13/02/2022 3-5-2 Alianza Lima 1-1 Atlético Grau Liga 1 05/02/2022 3-5-2

En el arranque de temporada, Alianza Lima mantuvo su sistema defensivo con línea de tres al fondo que le funcionó el año pasado. Sin embargo, luego de ocho partidos, donde solo logró una victoria y sumó dos empates y cinco derrotas, optó por la línea de cuatro en la defensa. Y desde allí los resultados para los ‘íntimos’ comenzaron a cambiar.

Eso sí, aún con cuatro centrales en la última línea, Bustos ha ido variando la ofensiva, que en algunos partidos se conformaba con tres en la volante y en otros, como el último duelo ante la César Vallejo, con cuatro. Dándole la oportunidad a Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez de jugar desde el arranque y darle mayor velocidad al funcionamiento del equipo.

Este miércoles, el equipo titular sería el siguiente: Angelo Campos; Yordi Vílchez, Pablo Míguez, Christian Ramos, Renato Rojas; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edgard Benítez, Pablo Lavandeira; Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

¿Cómo llega Fortaleza?

En la Copa Libertadores, Fortaleza llega con cuatro unidades, tras vencer a Alianza Lima en la ida en Brasil (2-1) y empatar ante River Plate (1-1). De ganar tienen la oportunidad de continuar en la Copa Libertadores de darse otros resultados: si River le gana a Colo Colo y vencen a los chilenos en su casa la próxima fecha.

No obstante, los brasileños llegan con una mala ‘racha’, tras ubicarse últimos en el Brasileirao con apenas un punto después de cinco fechas. Incluso, el fin de semana perdieron 3-1 ante Botafogo. Aún así, Fortaleza ya sabe lo que es superar al Alianza de Carlos Bustos. En la ida, en Brasil, ganaron 2-1 con goles de Silvio Romero y Hércules. El partido no será fácil.

Lo que le queda por jugar

Partido Torneo Fecha Hora Alianza Lima vs Fortaleza Copa Libertadores 18/05 21:00 Deportivo Municipal vs Alianza Lima Liga 1 21/05 13:15 River Plate vs Alianza Lima Copa Libertadores 25/05 17:00 Alianza Lima vs Cienciano Liga 1 30/05 19:00 Sport Huancayo vs Alianza Lima Liga 1 05/06 15:00 Binacional vs Alianza Lima Liga 1 19/06 15:30 Alianza Lima vs Ayacucho FC Liga 1 25/06 19:00 ADT vs Alianza Lima Liga 1 Por definirse Por definirse

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.