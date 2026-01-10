Arranca un nuevo año futbolístico para Alianza Lima. El equipo blanquiazul, ahora dirigido por Pablo Guede, debutará esta noche (7:00 p.m. hora peruana) ante Independiente de Argentina por la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se disputa en Uruguay. Con la llegada esta mañana de Luis Advíncula a Montevideo, el equipo del pueblo se completó y quedó listo para su primera prueba internacional del 2026. De acuerdo a lo trabajado en las prácticas, Federico Girotti y Paolo Guerrero serían los delanteros titulares esta noche, en un sistema de 4-4-2. Además, Jairo Vélez tendrá sus primeros minutos con su nueva camiseta. Los demás refuerzos, entre ellos Luis Ramos y Mateo Antoni, comenzarán en la banca con la expectativa de ingresar y también mostrarse ante los hinchas. A continuación la posible alineación de Alianza Lima para enfrentar al ‘Rey de Copas’.