depor

Arranca un nuevo año futbolístico para . El equipo blanquiazul, ahora dirigido por Pablo Guede, debutará esta noche (7:00 p.m. hora peruana) ante de Argentina por la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se disputa en Uruguay. Con la llegada esta mañana de Luis Advíncula a Montevideo, el equipo del pueblo se completó y quedó listo para su primera prueba internacional del 2026. De acuerdo a lo trabajado en las prácticas, y Paolo Guerrero serían los delanteros titulares esta noche, en un sistema de 4-4-2. Además, Jairo Vélez tendrá sus primeros minutos con su nueva camiseta. Los demás refuerzos, entre ellos Luis Ramos y Mateo Antoni, comenzarán en la banca con la expectativa de ingresar y también mostrarse ante los hinchas. A continuación la posible alineación de Alianza Lima para enfrentar al ‘Rey de Copas’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

