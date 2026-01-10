vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la . ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 10 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasará para el territorio sudamericano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus.

Alianza Lima vs. Independiente por amistoso internacional | VIDEO: AlianzaPlay
Alianza Lima vs. Independiente por amistoso internacional | VIDEO: AlianzaPlay
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS