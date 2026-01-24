vs. miden fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO) por la , desde el Estadio Alejandro Villanueva. ¿A qué hora comenzará la transmisión del duelo? Este choque está pactado para iniciar el sábado 24 de enero desde las 5:00 p.m. (hora peruana). ¿En qué canales se verá? Recuerda que la transmisión es exclusiva por Latina TV, canal 2 de señal abierta para todo el Perú y por L1 MAX. Ojo, no recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles del partido en la señal de Depor.

Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 | VIDEO: Inter Miami
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

