vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 8 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX, disponible también para usuarios de DIRECTV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 11:00 a.m. en Perú. El partido se disputará este domingo 6 de septiembre en el Complejo Deportivo Juan Pablo II. La programación corresponde a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima vs. Juan Pablo II se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima vs. Juan Pablo II se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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