Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura 2025 | DIseño: Christian Marlow
Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura 2025 | DIseño: Christian Marlow

 vs.  se enfrentan EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el marco de la fecha 17 del . Para seguir la transmisión de este partido deberás estar conectado a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Este duelo está pactado para el viernes 31 de octubre desde la 8:00 p.m. (horario en Perú). Recordamos no acudir a señales piratas como Fútbol Libre TV.

Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura 2025 | VIDEO: L1 Max
Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura 2025 | VIDEO: L1 Max

TAGS RELACIONADOS