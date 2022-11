En el Estadio Monumental de la UNSA, Melgar se impuso por la mínima diferencia ante Alianza Lima, en la final de ida de la Liga 1 2022. El elenco rojinegro saltó con sus mejores elementos al terreno de juego del recinto arequipeño y logró salir victorioso en este primer round, con un agoníco gol, el cual fue marcado en propia puerta por el defensor Yordi Vílchez. Tras ello, Hernán Barcos, delantero blanquiazul, lamentó la derrota y aseguró que buscarán revertir el resultado en la vuelta.

“No es el resultado que vinimos a buscar, nos faltó proponer un poco más, ser un apoco más agresivos pero es lo que nos toca. Ahora el sábado en casa tenemos que dejar todo para dar vuelta a esto”, declaró el ‘Pirata’ en una entrevista con GOLPERU.

Del mismo modo, el atacante argentino señaló que la serie aún no está definida y que aún restan 90 minutos para definir al campeón de la Liga 1. “Es un partido de 180 minutos, el primero lo ganaron 1-0 y ahora en Matute nosotros tenemos que hacer nuestra parte”, apuntó.

Hernán Barcos fue uno de los futbolistas de Alianza Lima que tuvo la oportunidad de anotar esta tarde en el Monumental de la UNSA. Sin embargo, el jugador blanquiazul no tuvo éxito en el disparo. En relación a ello, indicó lo siguiente: “Fue una jugada linda, el tema de la pegada en la altura todavía no lo tengo claro. Las veces que me ha tocado definir se me ha ido siempre por arriba. El sábado tenemos que hacer nuestra parte y ganar allá”.

Finalmente, el ariete agradeció a todos los hinchas que se tomaron el tiempo de viajar hasta Arequipa para apoyarlos en este primer duelo ante Melgar. “Siempre nos acompañan, dejan todo en cada partido y nosotros no vamos a ser menos”, concluyó.

Alianza Lima vs. Melgar: fecha y hora de la final de vuelta

En el estadio Alejandro Villanueva, los ‘Blanquiazules’ y ‘Rojinegros’, se pondrán frente a frente este sábado 12 de noviembre desde las 8:00 de la noche (hora peruana), en un encuentro que, así como todo el campeonato nacional, será transmitido por las señales de GOLPERU y Movistar Play para todo el país.





