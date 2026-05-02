El blooper de Alejandro Duarte en el gol de Édgar Lastre para el descuento de CD Moquegua vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
El blooper de Alejandro Duarte en el gol de Édgar Lastre para el descuento de CD Moquegua vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

En el minuto 80, Edgar Lastre marcó para Deportivo Moquegua a través de un tiro libre que terminó en el descuento para la visita, tras un error de Alejandro Duarte, arquero de , quien no pudo controlar el balón y, en su intento por embolsarlo, se le escapó hasta meterse en su propio arco. Pese a ello, el cuadro íntimo se mantiene en ventaja y vence 2-1 a CD Moquegua.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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