  • Ángelo Campos. (Foto: Alianza Lima)
    Ángelo Campos. (Foto: Alianza Lima)

  • Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)
    Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)

  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
    Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
    Miguel Trauco. (Foto: GEC)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
    Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
    Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
    Sergio Peña. (Foto: GEC)

  • Kevin Quevedo. (Foto: GEC)
    Kevin Quevedo. (Foto: GEC)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
    Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)

vs. se enfrentan hoy en el Estadio Alejandro Villanueva, en el cierre de la jornada 14 del . Néstor Gorosito aplicará varios cambios en su alineación titular, considerando que Guillermo Viscarra no llegó a tiempo tras haber estado en Rusia con la Selección de Bolivia durante la última fecha FIFA, los problemas físicos de Guillermo Enrique y la suspensión de Hernán Barcos por su expulsión en Huánuco ante Alianza Universidad. En ese sentido, uno de los regresos más llamativos es el de Ángelo Campos, quien volverá a jugar después de seis largos meses: su último encuentro fue en el 1-0 sobre Los Chankas por el Torneo Apertura. En la siguiente galería repasaremos la formación del cuadro blanquiazul frente a la ‘Misilera’.

