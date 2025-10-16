Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Ángelo Campos vuelve al arco: la alineación de Alianza Lima vs. Sport Boys en Matute
Alianza Lima vs. Sport Boys se enfrentan hoy en el Estadio Alejandro Villanueva, en el cierre de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Néstor Gorosito aplicará varios cambios en su alineación titular, considerando que Guillermo Viscarra no llegó a tiempo tras haber estado en Rusia con la Selección de Bolivia durante la última fecha FIFA, los problemas físicos de Guillermo Enrique y la suspensión de Hernán Barcos por su expulsión en Huánuco ante Alianza Universidad. En ese sentido, uno de los regresos más llamativos es el de Ángelo Campos, quien volverá a jugar después de seis largos meses: su último encuentro fue en el 1-0 sobre Los Chankas por el Torneo Apertura. En la siguiente galería repasaremos la formación del cuadro blanquiazul frente a la ‘Misilera’.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.