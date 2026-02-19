La Liga 1 Te Apuesto continúa su desarrollo con la Fecha 4 del Torneo Apertura, una jornada que arranca hoy, viernes 20 de febrero desde las 7:00 p.m. en vivo en L1MAX con el encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro íntimo buscará retomar el camino de la victoria luego del empate en la fecha pasada, ante un conjunto rosado que intentará sumar en condición de visitante.

El sábado 21 de febrero la acción continúa desde la 1:00 p. m. cuando FC Cajamarca enfrente a Melgar, en vivo en L1MAX, en un duelo en donde los rojinegros buscan permanecer en la punta del campeonato. Más tarde a las 3:00 p.m. llega la previa del clásico entre celestes y cremas: Sporting Cristal vs. Universitario con transmisión en vivo en L1MAX y los comentarios de Juan Luis Morales y Erick Delgado y el relato de Daniel Kanashiro. Los cerveceros buscarán una victoria que les permita alcanzar en puntos a Universitario y meterse de lleno en la pelea por la parte alta, en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión en el Apertura.

Finalmente, el domingo 22 de febrero la jornada continuará desde las 11:00 a.m. en vivo en L1MAX con ADT vs. UTC en Tarma, en un duelo en el que los tarmeños buscarán robarle puntos al líder del torneo y dar un golpe en la tabla. Más tarde, desde las 6:30 p. m., Cusco FC se medirá ante Comerciantes Unidos en la altura y en vivo en L1MAX y de inmediato a las 9:00 p.m. como cada domingo, llegará “Al L1mite” con Diego Rebagliati y equipo y todo el análisis de la jornada caliente, en vivo por todas las plataformas, incluido en el canal de L1MAX en YouTube.

L1MAX Consolida su Liderazgo en Audiencias a Nivel Nacional:

L1MAX se mantiene como el único canal de TV paga deportivo dentro del Top 5 de los canales más vistos del país en bloques de partidos y consolida su liderazgo, siendo no solo el canal deportivo más visto los fines de semana, es el canal más visto de toda la TV paga de viernes a domingo, ampliando la brecha frente a otras señales.

Efectivamente, el impacto y atractivo del torneo y las transmisiones en L1MAX se ven reflejados en las audiencias. En las primeras tres fechas del Apertura 2026, L1MAX alcanzó más de 2 millones de personas, con la Fecha 3 superando individualmente los 1.2 millones de espectadores.

La Liga 1 mantiene la emoción y el ritmo en cada jornada del Torneo Apertura 2026. Todos los partidos y todos los equipos se disfrutan en todo el país en vivo en L1MAX a través de todos los cableoperadores y en L1MAX.com.