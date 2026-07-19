Alianza Lima vs. Sport Huancayo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX pasará el encuentro a través de su versión de streaming en el servicio de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), en todo el territorio peruano. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 19 de julio desde la 7:00 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: previa del partido

Matute abrirá sus puertas este domingo a las 19:00 horas para dar el puntapié inicial a la ilusión blanquiazul en el Torneo Clausura. Tras un primer semestre con algunos altibajos y con la obligación innegociable de pelear por el título a fin de año, el cuadro victoriano saltará al gramado de Matute con la única misión de quedarse con los tres puntos y darle la primera alegría del torneo a su incondicional hinchada.

El comando técnico, encabezado por el entrenador Pablo Guede, buscará afinar su esquema tras las dudas tácticas sembradas en los recientes duelos de preparación, especialmente tras la caída en el amistoso internacional frente a Deportivo Cali. La escuadra íntima apelará al desequilibrio constante por las bandas y al peso ofensivo de sus atacantes para intentar vulnerar a una defensa rival que, en el papel, planteará un encuentro sumamente conservador.

Por la otra vereda aterriza un Sport Huancayo que busca urgentemente lavar su imagen. El “Rojo Matador” llega a la capital con la inmensa necesidad de revertir el pálido cierre que tuvo en el campeonato pasado, donde finalizó el semestre en la penúltima posición de la tabla sumando apenas 16 unidades. Conscientes de la extrema dificultad que implica visitar La Victoria, los huancaínos intentarán agrupar sus líneas con mucha disciplina para frustrar la elaboración local y pescar algún contragolpe.

El análisis desde la pizarra nos dibuja un escenario clásico de dominio territorial. Alianza Lima monopolizará la tenencia del balón y deberá armarse de muchísima paciencia para no caer en la desesperación si el arco no se abre en los primeros minutos. Las triangulaciones rápidas por los carriles interiores y la precisión milimétrica en las jugadas a balón parado serán factores absolutamente determinantes para romper el candado de una visita que defenderá su área replegándose en bloque.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se enfrentan por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, partido que será transmitido en exclusiva para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX, además de su versión de streaming en Liga 1 Max.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo está programado para este domingo 19 de julio desde la 7:00 p.m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ver transmisión vía L1MAX, DIRECTV, DGO, WIN TV por el Torneo Clausura. (Video: @alianzalima)