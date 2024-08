Este fin semana tendremos uno de los partidos más atractivos del Torneo Clausura, cuando Alianza Lima visite a Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la séptima jornada. Ambos clubes está metidos en la pelea por el título nacional y necesitan de un triunfo para dar un paso importante en sus aspiraciones de colocarse en los play-offs de la Liga 1 2024. En tal sentido, Depor pudo conocer que el plantel blanquiazul recibió la visita de los barristas identificados con el equipo y les brindaron todo su respaldo para afrontar este trascendental encuentro.

Noticia en desarrollo...

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para este sábado 17 de agosto desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; mientras que en España a las 3:00 a.m. del domingo 18.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





