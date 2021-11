Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán este domingo 21 de noviembre la primera final de la Liga 1 2021. Después de que se confirme las autorizaciones correspondientes y se anuncie el inicio de la venta de entradas, la Comisión Nacional De Árbitros (CONAR) anunció la terna arbitral para el primer duelo que definirá al nuevo monarca del fútbol peruano.

Diego Haro es el árbitro designado por la CONAR, quien tendrá como jueces asistentes a Jonny Bossio y Raúl López. El cuarto hombre será Jesús Cartagena. Además, este compromiso contará con la presencia de dos referees, cada uno detrás del arco: Augusto Menéndez y Fernando Legario

El último encuentro que dirigió Haro fue Alianza Universidad vs. Ayacucho, correspondiente a la última fecha de la Fase 2, donde se decretó el descenso del cuadro huanuqueño y la clasificación a Sudamericana de los ‘Zorros’.

Cabe precisar que durante todo el juez de 38 años arbitró en tres oportunidades a Sporting Cristal (vs. Sport Boys, vs. Deportivo Municipal y vs. Melgar), mientras que será la primera vez que lo haga en la temporada con Alianza Lima.

En el plano internacional impartió justicia durante el choque entre Colombia y Ecuador, por la jornada 12 de las Eliminatorias Qatar 2022. Aquel compromiso tuvo varias polémicas, sobre todo el gol anulado al último minuto a Yerry Mina.

El historial de Diego Haro en sus más recientes partidos (10) indica que mostró 53 tarjetas amarillas y una tarjeta roja. El duelo donde amonestó más fue el choque de vuelta entre Peñarol vs. Atlético Parananense, por semifinales de la Copa Sudamericana.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima y Sporting Cristal son los protagonistas de las finales de la Liga 1 Betsson. A continuación, recuerda los goles que marcó Julinho en este tipo de partidos.