El fin de semana pasado, Alianza Lima igualó 1-1 ante Alianza Atlético y en La Victoria no dejaron pasar algunas polémicas arbitrales a través de su delegado Héctor Ordóñez. Para los íntimos, hubo acciones que debieron ser revisadas o tener una mejor decisión del árbitro principal Joel Alarcón: “el codazo y después un planchazo a Burlamaqui (2 acciones); patada sin balón a Kevin Quevedo; conversación de Joel Alarcón y el VAR sobre supuesto off side en el gol de Sullana”, aseguró el directivo aliancista. Por ello, la designación de Alarcón como juez del VAR en el próximo partido ante Sporting Cristal no fue bien recibido en Matute.

“La Comisión Nacional de Árbitros actualizó la programación de árbitros y árbitros VARs para el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 04 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El cambio es el siguiente: El señor Diego Haro asume el puesto de VAR en reemplazo del señor Joel Alarcón”, informaron los medios oficiales de la FPF.

En ese sentido, la terna arbitral queda conformada por Augusto Menéndez (FIFA) como juez central, Jesús Sánchez (FIFA) y Edgar Achas como jueces asistentes y Walter Guadalupe como cuarto árbitro. Asimismo, Carlos Custodio será el asesor, Diego Haro el juez del VAR, José Castillo el asistente VAR y César Escano como Quality Manager.

Por otro lado, Sport Boys ha pedido un cambio en el equipo arbitral que dirigirá su encuentro ante ADT, debido a que se incluye a Elizabeth Tintaya, quien fue parte de la terna del VAR que validó el gol, previa mano, en el partido ante Ayacucho FC del Torneo Apertura. Sin embargo, no han obtenido respuesta.

Para dicho compromiso entre Sport Boys y ADT, Tintaya figura como asistente del VAR de David Huamán, quien será el primer encargado. En dicho partido, el juez principal será Michael Espinoza. Como apunte, los audios del VAR de la fecha 1 del Torneo Clausura no se llegaron a publicar, y de la fecha 2 no se publicaron los del Alianza Lima vs. Alianza Atlético en mención.

Joel Alarcón fue el juez principal entre Alianza Lima y Alianza Atlético. (Foto: GEC)

¿A qué hora jugarán Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal está programado para este martes 5 de agosto desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del miércoles 6.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión de exclusiva para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping, Fanatiz y TV360 de Bitel. Asimismo, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del encuentro en la web de Depor.

