Roberto Palacios y Juan Jayo Legario fueron los encargados de llevar la copa de la Liga 1 hasta el gramado del Estadio Nacional, minutos previos a la salida de los jugadores de Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes competirán esta tarde para saber cuál de ellos será el nuevo campeón del torneo local.

Minutos previos al inicio de la segunda final, el ‘Chorri’ Palacios y ‘Pulpito’ Legario salieron de los camerinos del coloso de José Díaz cargando la copa que alzará el campeón de la Liga 1. Esta tiene forma de kero, en alusión a las culturas milenarias, y tallados shipibos, con el que se quiere representar a todo el país.

Este año, la organización de la Liga 1 otorgará 354 mil dólares al club que ocupe el primer lugar del campeonato, mientras que al segundo puesto se le entregará 236 mil. También se premiará al equipo que ocupó el puesto tres en la temporada con 118 mil dólares, en este caso Universitario de Deportes, al acumular 46 puntos este año.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: la previa

Alianza Lima y Sporting Cristal vuelven a verse las caras, tras una semana desde el último choque que tuvieron en el Nacional. El cuadro íntimo se impuso por 1-0, gracias al gol de Hernán Barcos, aunque dicho resultado no determina si se quedarán o no con el título esta temporada.

Carlos Bustos sabe que deberán sellar el campeonato con una victoria o un empate, pues para esta final se tendrá en cuenta el número total de goles por equipo. Asimismo, si los rimenses ganan por la mínima diferencia, se tendrá que jugar dos tiempos de 15 minutos cada uno y, si no hay cambios en el marcador, pasar a penales.

Para este encuentro, el DT argentino tiene previsto la inclusión de Ricardo Lagos en el once, luego de que no estuviera en el último cotejo. Sin embargo, no es el único cambio que se verá esta tarde, pues Roberto Mosquera se decidió por colocar a Alejandro Hohberg desde el arranque del equipo celeste.





