Los compromisos entre Alianza Lima y Sporting Cristal no suelen ser amistosos, por más que este que se está disputando en el Estadio Alejandro Villanueva sea para determinar al tercer lugar de la Copa Ciudad de los Reyes, torneo de exhibición organizado por los blanquiazules. En ese sentido, a pesar de las constantes faltas que vienen cometiendo ambos conjuntos, los goles llegaron para darle color a este evento. En primera instancia, Irven Ávila marcó el 0-1 parcial a los 34′, mientras que Hernán Barcos regresó todo a la normalidad con el 1-1 a los 36′.

Pese a que Alianza Lima estaba teniendo la posesión del balón y había acumulado varias situaciones de peligro en la portería de Diego Enríquez, Sporting Cristal aprovechó un error en salida para dar el primer golpe en La Victoria. Después de una mala decisión de Cristian Neira, Jhilmar Lora tuvo todo a su favor para asistir a Irven Ávila, quien no perdonó ante la salida de Franco Saravia.

El 1-1 también se gestó de manera similar, con los rimenses fallando en una acción que parecía no llevar mayor complicación. Rafael Lutiger intentó salir jugando por la izquierda, no obstante, no supo cómo resolver ante la intensa presión de Jeriel de Santis. Posteriormente, un centro de este fue mal despejado por Gianfranco Chávez, facilitando la tarea de Hernán Barcos para que firme el empate parcial en Matute.

Irven Ávila marcó el 1-0 de Sporting Cristal sobre Alianza Lima. (Video: Zapping Sports)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: lo que se les viene

Luego de este cruce por la Copa Ciudad de los Reyes, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sport Boys en otro duelo de preparación. Este compromiso está programado para el sábado 6 de julio –con horario aún por confirmar–, se disputará en el Estadio Miguel Grau y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, canal disponible en la parrilla de Movistar TV, además de su versión de streaming en Movistar TV App.

Sporting Cristal, por su parte, también tendrá acción la próxima semana, cuando le toque enfrentar a Cienciano por la Copa Zapping. Este encuentro está pactado para el sábado 6 de julio desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y contará con la transmisión de Zapping Sports, canal exclusivo de la plataforma digital Zapping TV. La última vez que ambos clubes se enfrentarán fue el pasado 9 de febrero, con un 2-2 en el marcador final.

Después de estos partidos, la Liga 1 retomará su programación habitual y marcará su reinicio con el arranque del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, los dirigidos por Guillermo Farré debutarán el viernes 12 de julio visitando a ADT en el Estadio Unión Tarma, desde las 3:15 p.m. En lo que respecta a los ‘Íntimos’, visitarán a la Universidad César Vallejo el sábado 13 desde las 3:30 p.m., con la duda de que todavía no se sabe dónde se jugará, pues el Estadio Mansiche quedó inhabilitado por perder el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones).





