La salida de Renato Tapia (28 años) del Celta de Vigo de LaLiga, que se cantaba desde hace semanas, se confirmó oficialmente, cerrando su capítulo con el club tras cuatro campañas. Este domingo 30 de junio, la escuadra española utilizó sus redes sociales para ofrecer una emotiva despedida al mediocampista peruano. En tanto, aunque hubo reportes sobre una posible renovación, durante la temporada, el deportista, que queda libre de contrato, continúa a la espera de firmar con un nuevo equipo.

El cuadro celtista, a través de X (anteriormente conocido como Twitter) resaltó la entrega que el ‘Cabezón’ demostró durante su estancia en el representativo de Vigo, y le aseguraron que se le considerará parte de la familia celeste: “Renato Tapia comienza una nueva etapa deportiva tras cuatro temporadas de dedicación y compromiso con el RC Celta. Siempre serás dos de nosotros”.

Durante su tiempo en el Celta, al cual se unió en 2020, Renato participó en 120 encuentros, dividiéndose en 110 partidos de LaLiga y 10 de la Copa del Rey. Fue titular en 82 de esos juegos. Con la camiseta celtista, proporcionó dos asistencias, acumuló 34 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones. En lo que respecta al periodo 2023-24, disputó 25 compromisos, con un total de 1456 minutos.

Sobre su futuro, aún no se ha definido el próximo destino de Tapia, quien no estuvo en la Copa América con la Selección Peruana al no llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para tener un seguro. Se prevé que su nuevo club se anunciará en las semanas venideras. Según el portal especializado Transfermarkt, su cotización actual en el mercado es de 5 millones de euros.





¿Cuál es el CV de Renato Tapia?

Renato Tapia inició su carrera profesional en el Football Club Twente de Países Bajos, con el que debutó de forma oficial a los 19 años en la Eredivisie. En la campaña 2014/15, llegó a anotar cinco goles en la liga neerlandesa. Posteriormente pasó al Feyenoord de Róterdam, donde estaría por las próximas cinco temporadas -en una de ellas fue a Willem II en calidad de préstamo-. En ese club ganó cinco títulos, incluida una Eredivisie. Finalmente, a mediados de 2020, se confirmó su fichaje por el Celta de Vigo, donde ha permanecido hasta la actualidad.

La vez que Tapia pudo llegar a la Premier

Cuando tenía 15 años de edad, el actual futbolista de la Selección estuvo cerca de llegar a la Liga Inglesa. Formado en las divisiones menores de Esther Grande de Bentín, Renato Tapia pasó una prueba en el Liverpool. Sin embargo, la experiencia dejó un sabor amargo.

“Había llegado a Liverpool a prueba, tras el Sudamericano Sub 17 donde había jugado como central. Pero para jugar en la Premier en ese puesto las condiciones que ponían eran las de medir 1,90 para arriba. Según los estudios que me hicieron no llegaría a más de 1,80.”, recordó el jugador años atrás. ¿Cuál será su destino ahora en el mercado de fichajes de verano en Europa?

Renato Tapia jugó cuatro temporada en el Celta de Vigo. (Foto: Getty Imagen)





